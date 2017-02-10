Южноуральских экологов-общественников пустят на «подозрительные» предприятия (ВИДЕО)

В Челябинске обсудили механизм создания института общественных инспекторов природы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители общественных экологических организаций и надзорных ведомств собрались за круглым столом под эгидой Общественной палаты Челябинской области, чтобы обсудить изменения в экологическом законодательстве.
Напомним, с 1 января 2017 года в России вступили в силу изменения, расширяющие полномочия общественников-экологов. Для реализации новеллы необходимо создать институт общественных инспекторов природы.
Конечно, создание такого института не снимает с повестки дня вопрос об объединении разрозненных экологических движений на одной площадке. И речь сейчас не об официальных площадках, которые ограничивают взаимодействие жесткими рамками.
«В этом плане нужно отметить, что Челябинск – не «лебедь, рак и щука», мы можем объединяться и совместными усилиями находить решения существующих в городе проблем. А их немало», – отмечает руководитель волонтерского эко-движения «Время Че» Феликс Панов. Поиск таких решений будет намного эффективнее, если он будет проходить на «неформальной» площадке, располагающей к более свободному взаимодействию. Такая площадка в Челябинске уже есть – это эко-лофт «Время Че».
А институт общественных инспекторов послужит своеобразным «мостом» между государственными органами и общественниками-экологами.
Пока нормативно-правовой документ, регламентирующий деятельность новой структуры, не принят. Известно только, что курировать ее работу будет Росприроднадзор. В настоящее время ведомством подготовлен проект приказа, в котором прописывается механизм отбора общественных инспекторов и взаимодействия с ними.
Одно из основных нововведений, которое отмечают челябинские экологи-добровольцы – возможность участия общественных инспекторов в рейдах контролирующих органов по проверке соблюдения экологического законодательства предприятиями. Ранее подобное было невозможно.
Кроме того, благодаря началу работы нового института расширятся возможности привлечения к ответственности нарушителей экологического законодательства. «Мы не всегда успеваем реагировать на обращения граждан и оперативно выехать к месту нарушения, – признался глава управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников. – Ведь иногда речь идет о часах, если не минутах».
С ним соглашаются и представители общественных организаций. «У нас нет проблем во взаимодействии с надзорными и властными структурами, – отметил Феликс Панов. – Проблема одна – скорость реакции на доносимую информацию. Надеюсь, институт общественных инспекторов позволит изменить ситуацию».
Новый институт даст общественникам дополнительные полномочия
Предварительно представители общественных организаций договорились, что именно на их структуры представители Росприроднадзора обратят внимание при подборе кандидатур общественных инспекторов в Челябинской области.
Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов
Челябинск. Другие новости 10.02.17
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