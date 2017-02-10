Южноуральских экологов-общественников пустят на «подозрительные» предприятия (ВИДЕО)

Публикации за 10.02.17

В Челябинске обсудили механизм создания института общественных инспекторов природы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители общественных экологических организаций и надзорных ведомств собрались за круглым столом под эгидой Общественной палаты Челябинской области, чтобы обсудить изменения в экологическом законодательстве.

Напомним, с 1 января 2017 года в России вступили в силу изменения, расширяющие полномочия общественников-экологов. Для реализации новеллы необходимо создать институт общественных инспекторов природы.

Конечно, создание такого института не снимает с повестки дня вопрос об объединении разрозненных экологических движений на одной площадке. И речь сейчас не об официальных площадках, которые ограничивают взаимодействие жесткими рамками.

«В этом плане нужно отметить, что Челябинск – не «лебедь, рак и щука», мы можем объединяться и совместными усилиями находить решения существующих в городе проблем. А их немало», – отмечает руководитель волонтерского эко-движения «Время Че» Феликс Панов. Поиск таких решений будет намного эффективнее, если он будет проходить на «неформальной» площадке, располагающей к более свободному взаимодействию. Такая площадка в Челябинске уже есть – это эко-лофт «Время Че».

А институт общественных инспекторов послужит своеобразным «мостом» между государственными органами и общественниками-экологами.

Пока нормативно-правовой документ, регламентирующий деятельность новой структуры, не принят. Известно только, что курировать ее работу будет Росприроднадзор. В настоящее время ведомством подготовлен проект приказа, в котором прописывается механизм отбора общественных инспекторов и взаимодействия с ними.

Одно из основных нововведений, которое отмечают челябинские экологи-добровольцы – возможность участия общественных инспекторов в рейдах контролирующих органов по проверке соблюдения экологического законодательства предприятиями. Ранее подобное было невозможно.

Кроме того, благодаря началу работы нового института расширятся возможности привлечения к ответственности нарушителей экологического законодательства. «Мы не всегда успеваем реагировать на обращения граждан и оперативно выехать к месту нарушения, – признался глава управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников. – Ведь иногда речь идет о часах, если не минутах».

С ним соглашаются и представители общественных организаций. «У нас нет проблем во взаимодействии с надзорными и властными структурами, – отметил Феликс Панов. – Проблема одна – скорость реакции на доносимую информацию. Надеюсь, институт общественных инспекторов позволит изменить ситуацию».

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Предварительно представители общественных организаций договорились, что именно на их структуры представители Росприроднадзора обратят внимание при подборе кандидатур общественных инспекторов в Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 10.02.17

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