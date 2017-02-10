За двумя зайцами: в Челябинской области придумали, как одновременно «обломать» мошенников и занять чиновников

Публикации за 10.02.17

В Кыштыме к борьбе с интернет-мошенниками подключили пресс-службу местного отдела полиции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь пресс-секретарь полиции обзванивает всех кыштымцев, разместивших объявления о продаже каких-либо вещей на сайте «Авито», предупреждая их об участившихся случаях интернет-мошенничества и описывает самую распространенную схему.

Как правило, продавцу звонит человек, якобы желающий приобрести его товар, и под предлогом того, что не может в ближайшее время выкупить его, предлагает перевести часть денег в качестве залога на банковскую карту. При этом аферист просит назвать не только номер карты продавца, но и секретные данные, расположенные на ее обороте. Это открывает мошенникам доступ к карточному счету.

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«По всей видимости, новая профилактическая мера полицейских уже принесла первые плоды, – сообщает «Кыштымский рабочий». – На этой неделе в дежурную часть обратилась жительница Кыштыма. Она продавала коляску через сайт бесплатных объявлений. Ей позвонил неизвестный и предложил отправить ему номер карты, на которую он намеревался перевести часть суммы за коляску. Однако бдительная женщина бросила трубку и сразу же сообщила об этом факте в полицию».

Правда, уголовное дело по этому факту вряд ли возбудят – за отсутствием состава преступления, признает издание. Зато деньги целы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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