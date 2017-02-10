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Публикации за 10.02.17

Тараканы отдыхают: ученые выяснили, кто на самом деле переживет глобальный апокалипсис

Тараканы отдыхают: ученые выяснили, кто на самом деле переживет глобальный апокалипсис

Британские ученые рассказали, кто из живых существ на Земле точно переживет глобальный апокалипсис.

Как передает корреспондент РИА , самыми стойкими животными на Земле оказались невзрачные морские губки. Они умудрись пережить все крупные массовые вымирания флоры и фауны и служили основными «реставраторами» разрушенных экосистем планеты. К такому выводу пришли ученые из Национального музея Уэльса в Кардиффе (Великобритания).

«Мы предполагаем, что губки обладают такой живучестью за счет того, что они могут жить при очень большом разбросе температур и в условиях почти нулевой концентрации кислорода, – цитирует представителя музея Джозефа Боттинга РИА «Новости». – В свою очередь, их источником пищи являются частицы органики в воде, чье количество должно было резко увеличиться в океане после массовой гибели других животных».

Ученые выделяют в истории жизни на Земле пять крупнейших массовых вымираний видов. Последнее из них, мел-палеогеновое, произошло примерно 65,5 миллиона лет назад, приведя к исчезновению динозавров и всех крупных наземных и морских рептилий.

Но были и предшествующие. Так, Ордовикское вымирание, вторая по масштабу катастрофа в истории Земли, произошло около 443 миллионов лет назад и привела к гибели 85% видов и 60% родов морских беспозвоночных животных. Сильнее всего пострадали мшанки, двустворчатые моллюски и кораллы.

Как рассказывает Боттинг, наши представления об этом вымирании крайне схематичны, так как породы того периода почти не сохранились на Земле. Первые сведения о нем Боттинг и его коллеги добыли, обнаружив скопление останков древних подводных организмов, раскапывая породы Ордовикского периода на юго-востоке Китая. В то время практически вся территория «Поднебесной» представляла собой мелководное море. Во время ордовикского вымирания это море было покрыто целым лесом из морских губок.

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Ученым удалось найти гигантский пласт пород длиной в 10 километров, полностью заполненный останками губок, число видов которых превышает сотню. При этом здесь присутствовали как небольшие, так и достаточно крупные губки, что крайне нетипично для массовых вымираний и периодов времени сразу после них. Видимо, губки не только быстро восстановились после катастрофы, но и начали быстро заполнять пустующие экологические ниши на мелководьях и в глубинах морей.

Как полагают исследователи, подобное разнообразие губок указывает на то, что они уже несколько сотен миллионов лет играют роль основных «реставраторов» экосистем Земли, поддерживая их стабильность и восстанавливая их после вымирания. Вполне возможно, что ядерная катастрофа или следующее массовое вымирание опять приведет к тому, что выживут не тараканы или крысы, а губки, заключают ученые.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.02.17

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