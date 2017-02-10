Тараканы отдыхают: ученые выяснили, кто на самом деле переживет глобальный апокалипсис

Публикации за 10.02.17

Британские ученые рассказали, кто из живых существ на Земле точно переживет глобальный апокалипсис.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самыми стойкими животными на Земле оказались невзрачные морские губки. Они умудрись пережить все крупные массовые вымирания флоры и фауны и служили основными «реставраторами» разрушенных экосистем планеты. К такому выводу пришли ученые из Национального музея Уэльса в Кардиффе (Великобритания).

«Мы предполагаем, что губки обладают такой живучестью за счет того, что они могут жить при очень большом разбросе температур и в условиях почти нулевой концентрации кислорода, – цитирует представителя музея Джозефа Боттинга РИА «Новости». – В свою очередь, их источником пищи являются частицы органики в воде, чье количество должно было резко увеличиться в океане после массовой гибели других животных».

Ученые выделяют в истории жизни на Земле пять крупнейших массовых вымираний видов. Последнее из них, мел-палеогеновое, произошло примерно 65,5 миллиона лет назад, приведя к исчезновению динозавров и всех крупных наземных и морских рептилий.

Но были и предшествующие. Так, Ордовикское вымирание, вторая по масштабу катастрофа в истории Земли, произошло около 443 миллионов лет назад и привела к гибели 85% видов и 60% родов морских беспозвоночных животных. Сильнее всего пострадали мшанки, двустворчатые моллюски и кораллы.

Как рассказывает Боттинг, наши представления об этом вымирании крайне схематичны, так как породы того периода почти не сохранились на Земле. Первые сведения о нем Боттинг и его коллеги добыли, обнаружив скопление останков древних подводных организмов, раскапывая породы Ордовикского периода на юго-востоке Китая. В то время практически вся территория «Поднебесной» представляла собой мелководное море. Во время ордовикского вымирания это море было покрыто целым лесом из морских губок.

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Ученым удалось найти гигантский пласт пород длиной в 10 километров, полностью заполненный останками губок, число видов которых превышает сотню. При этом здесь присутствовали как небольшие, так и достаточно крупные губки, что крайне нетипично для массовых вымираний и периодов времени сразу после них. Видимо, губки не только быстро восстановились после катастрофы, но и начали быстро заполнять пустующие экологические ниши на мелководьях и в глубинах морей.

Как полагают исследователи, подобное разнообразие губок указывает на то, что они уже несколько сотен миллионов лет играют роль основных «реставраторов» экосистем Земли, поддерживая их стабильность и восстанавливая их после вымирания. Вполне возможно, что ядерная катастрофа или следующее массовое вымирание опять приведет к тому, что выживут не тараканы или крысы, а губки, заключают ученые.

Челябинск, Виктор Елисеев

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