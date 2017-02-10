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Челябинск

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Публикации за 10.02.17

Челябинский таксист, зарезавший прохожего, приговорен к 9 годам «строгача»

Челябинский таксист, зарезавший прохожего, приговорен к 9 годам «строгача»

В Челябинске осудили водителя такси, убившего пьяного пешехода.

Как сообщили агентству в пресс-службе Центрального районного суда, преступление произошло в июне прошлого года. 18-летний горожанин, подрабатывая таксистом, ожидал клиентов. В это время к его машине подошел нетрезвый мужчина и облокотился на стекло. Водитель сделал прохожему замечание, а когда тот не отреагировал, схватился за нож и несколько раз ударил им обидчика в шею, грудь и плечо. Ранения оказались смертельными.

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В судебном заседании обвиняемый в тяжком преступлении вину не признал, заявив, что действовал в рамках допустимой самообороны, а именно:защищал свой автомобиль от посягательств агрессивного пешехода.

Суд приговорил челябинца к 9 годам тюрьмы без ограничения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В пользу матери погибшего с таксиста взыскано 23 тысячи рублей в счет материального ущерба и 700 тысяч рублей в качестве морального вреда. Еще 500 тысяч рублей получит бывшая супруга убитого, заявившая о компенсации морального вреда в интересах несовершеннолетнего ребенка.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в судебной коллегии по уголовным делам Челябинского облсуда не позднее 10 дней с момент его вынесения.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 10.02.17

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