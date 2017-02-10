Подышали – и хватит: Челябинску снова обещают смог

Публикации за 10.02.17

В Челябинске объявили режим НМУ до воскресенья.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, с 19 часов 10 февраля до 14 часов 12 февраля в приземном слое атмосферы областного центра ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями, объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени.

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Экстренные службы напоминают, что промышленным предприятиям при объявлении режима НМУ необходимо обеспечить снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Кроме того, всем организациям рекомендовано минимизировать проведение работ, вызывающих «пыление» и дополнительное загрязнение атмосферы. Владельцам автомобилей советуют пересесть на общественный транспорт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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