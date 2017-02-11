Мороз снова продлил «каникулы» в школах Челябинска

Публикации за 11.02.17

Челябинские школьники не учатся четвертый день из-за низких температур.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинской городской службе спасения, сегодня, 11 февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 7 класс первой и второй смен. Температура воздуха в областном центре на 6:30 составляла 32 градуса Цельсия ниже нуля. Днем ожидается -23 градуса, вечером – 24 градуса ниже нуля.

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«Уважаемые родители! – обращаются к южноуральцам городские спасатели. – В холодную, морозную погоду одевайтесь сами и одевайте своих детей тепло! Проследите, чтобы ваш ребенок был одет в соответствии с прогнозом погоды. Старайтесь носить зимой шерстяные (пуховые) вещи. Собирая ребенка в школу, проследите, чтобы он взял с собой шерстяные или пуховые варежки (перчатки), на голове у него должна быть шапка (меховая или из плотного не продуваемого материала). Зимняя обувь должна быть свободная, верхняя одежда – соответствовать сезону и погоде. Перед выходом на улицу нанесите на щеки, нос и лоб питательный (но не увлажняющий!) крем. Для губ используйте гигиеническую помаду».

Челябинск, Виктор Елисеев

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