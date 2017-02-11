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Челябинск

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Публикации за 11.02.17

Холода отступают с Южного Урала

Холода отступают с Южного Урала

Челябинск, Февраль 11 (Новый День, Виктор Елисеев) – В Челябинскую область идет потепление.

Как передает корреспондент РИА , ночь на предстоящее воскресенье может стать последней морозной ночью завершающейся зимы.

По данным Челябинского ЦГМС, 12 февраля ночью в регионе ожидается -26, -31 градус Цельсия, в горах и низинах – до 35 градусов мороза. А вот днем столбик термометра поднимется уже к отметке -11, -16, в горах – до 20 градусов ниже нуля.

В ночь на понедельник по области ожидается лишь -19, -24. Только в горах температура может опуститься до -27. Днем воздух прогреется до 9-14 градусов ниже нуля.

«Новый День – Челябинск» , и

В Челябинске в воскресенье ночью синоптики обещают -29, -31. Днем – 14-16 градусов ниже нуля. В ночь на понедельник столбик термометра опустится к отметке -22, -24. Днем потеплеет до 12-14 градусов ниже нуля.

После этого до конца рабочей недели среднесуточные дневные температуры будут держаться в диапазоне -11 до -14 градусов, а ночные задержатся у -18 градусов. В пятницу начнется дальнейшее потепление.

Челябинск. Другие новости 11.02.17

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