Пассажир, опоздавший на рейс до Челябинска, набросился на сотрудника авиакомпании «Победа»

Публикации за 11.02.17

Челябинск, Февраль 11 (Новый День, Виктор Елисеев) – Пассажир, не попавший на рейс до Челябинска, избил сотрудника авиакомпании «Победа».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе низкобюджетной авиакомпании «Победа», инцидент произошел в ночь в 9 на 10 февраля в московском аэропорту Внуково.

Пассажир рейса DP413 Москва-Челябинск явился на стойку регистрации, когда до окончания посадки на борт оставалось всего три минуты. После того, как на рейс его не пустили, он поднялся в офис лоукостера и начал требовать возврата денег за неиспользованный билет. Затем он плюнул сотруднику «Победы» в лицо и несколько раз ударил в голову.

«Представитель немедленно позвонил в ЛОВД с просьбой помочь разобраться с агрессивным пассажиром, но нападавший свободно вышел из офиса и задержан не был, – отметили в пресс-службе авиакомпании. – Сотрудник компании обратился за медицинской помощью и написал заявление в полицию».

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«Победа» призвала депутатов Госдумы ускорить введение уголовной ответственности для дебоширов и введение «черных списков». «Недостаточно жесткие меры к дебоширам позволяют агрессивным пассажирам чувствовать безнаказанность и безответственность за свои поступки, – сетуют в компании. – Кабинный экипаж и наземный персонал авиакомпаний постоянно находятся в психологическом напряжении и испытывают стресс».

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