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Публикации за 11.02.17

Пассажир, опоздавший на рейс до Челябинска, набросился на сотрудника авиакомпании «Победа»

Пассажир, опоздавший на рейс до Челябинска, набросился на сотрудника авиакомпании «Победа»

Челябинск, Февраль 11 (Новый День, Виктор Елисеев) – Пассажир, не попавший на рейс до Челябинска, избил сотрудника авиакомпании «Победа».

Как сообщили РИА в пресс-службе низкобюджетной авиакомпании «Победа», инцидент произошел в ночь в 9 на 10 февраля в московском аэропорту Внуково.

Пассажир рейса DP413 Москва-Челябинск явился на стойку регистрации, когда до окончания посадки на борт оставалось всего три минуты. После того, как на рейс его не пустили, он поднялся в офис лоукостера и начал требовать возврата денег за неиспользованный билет. Затем он плюнул сотруднику «Победы» в лицо и несколько раз ударил в голову.

«Представитель немедленно позвонил в ЛОВД с просьбой помочь разобраться с агрессивным пассажиром, но нападавший свободно вышел из офиса и задержан не был, – отметили в пресс-службе авиакомпании. – Сотрудник компании обратился за медицинской помощью и написал заявление в полицию».

«Новый День – Челябинск» , и

«Победа» призвала депутатов Госдумы ускорить введение уголовной ответственности для дебоширов и введение «черных списков». «Недостаточно жесткие меры к дебоширам позволяют агрессивным пассажирам чувствовать безнаказанность и безответственность за свои поступки, – сетуют в компании. – Кабинный экипаж и наземный персонал авиакомпаний постоянно находятся в психологическом напряжении и испытывают стресс».

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