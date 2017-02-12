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Челябинск

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Публикации за 12.02.17

В Челябинской области мигрант-нелегал напал на женщину-полицейского

В Челябинской области мигрант-нелегал напал на женщину-полицейского

В Троицком районе «гость» из Средней Азии напал на женщину-полицейского.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел во время рейда по выявлению нелегальных мигрантов.

У гражданина одной из среднеазиатских республик не оказалось регистрации, и он набросился на инспектора управления по вопросам миграции. Женщина получила травму лица. Пострадавшая обратилась в больницу за медицинской помощью. Ей было назначено амбулаторное лечение.

«Новый День – Челябинск» , и

В отношении неучтивого «гостя» следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Задержанный мужчина водворен в изолятор временного содержания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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