В Челябинской области мигрант-нелегал напал на женщину-полицейского

В Троицком районе «гость» из Средней Азии напал на женщину-полицейского.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел во время рейда по выявлению нелегальных мигрантов.
У гражданина одной из среднеазиатских республик не оказалось регистрации, и он набросился на инспектора управления по вопросам миграции. Женщина получила травму лица. Пострадавшая обратилась в больницу за медицинской помощью. Ей было назначено амбулаторное лечение.
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В отношении неучтивого «гостя» следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Задержанный мужчина водворен в изолятор временного содержания.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 11.02.17
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