NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 12.02.17

На Южном Урале по-прежнему холодно: синоптики изменили прогноз

На Южном Урале по-прежнему холодно: синоптики изменили прогноз

Южноуральцев ждет еще одна морозная ночь.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 13 февраля в отдельных районах региона сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами на 7 градусов и более ниже климатической нормы и с минимальными температурами воздуха -35,-40. Экстренное предупреждение продлено еще на сутки.

По данным Челябинского ЦГМС, в ночь на понедельник в области ожидается 27-32 градуса ниже нуля, в низинах 35-40 градусов мороза, в северных районах – 20-25 градусов ниже нуля.

Днем на Южном Урале синоптики прогнозируют резкое потепление до -9, -14, в низинах столбик термометра поднимется к отметкам -18, -23 градуса.

«Новый День – Челябинск» , и

В Челябинске в ночь на 13 февраля прогнозируется -29, -31. Днем в областном центра потеплеет до -12, -14.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.02.17

В Челябинской области мигрант-нелегал напал на женщину-полицейского. / Пассажир, опоздавший на рейс до Челябинска, набросился на сотрудника авиакомпании «Победа». / Холода отступают с Южного Урала.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter