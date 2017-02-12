На Южном Урале по-прежнему холодно: синоптики изменили прогноз

Публикации за 12.02.17

Южноуральцев ждет еще одна морозная ночь.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 13 февраля в отдельных районах региона сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами на 7 градусов и более ниже климатической нормы и с минимальными температурами воздуха -35,-40. Экстренное предупреждение продлено еще на сутки.

По данным Челябинского ЦГМС, в ночь на понедельник в области ожидается 27-32 градуса ниже нуля, в низинах 35-40 градусов мороза, в северных районах – 20-25 градусов ниже нуля.

Днем на Южном Урале синоптики прогнозируют резкое потепление до -9, -14, в низинах столбик термометра поднимется к отметкам -18, -23 градуса.

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В Челябинске в ночь на 13 февраля прогнозируется -29, -31. Днем в областном центра потеплеет до -12, -14.

Челябинск, Виктор Елисеев

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