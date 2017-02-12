В южноуральской больнице женщина умерла после введения наркоза

Публикации за 12.02.17

В больнице Троицка женщина умерла после наркоза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , трагедия произошла вчера, 11 февраля.

Родственники жительницы Нижней Санарки винят в ее гибели врачей. По их словам, 8 февраля женщина вынуждена была лечь на повторную операцию после неудачного удаления аппендицита.

Первую операцию ей сделали еще 23 декабря. «Медики сначала говорили, что все хорошо, – цитирует «Телефакт» родственницу погибшей. – Она прошла все процедуры, ее выписали, но боли все продолжались. Ей говорили, что это нормально – ведь ей 47 лет. К концу января ей совсем плохо стало. Живот болел после еды, даже «скорую» вызывали. 7 февраля она не выдержала и поехала по личной инициативе в частную клинику, чтобы пройти УЗИ. Врач что-то обнаружил, позвонил в хирургию, где оперировали. Стал расспрашивать, что они делали и сказал, что одна из перечисленных манипуляций могла стать причиной осложнений. Тотчас врачи прибежали в частную клинику, стали уговаривать ее на повторную операцию».

Селянка не согласилась сразу лечь в больницу, сказав, что ей нужно уладить домашние дела. Приехала 8 февраля. Женщину положили на операционный стол, дали наркоз, и она сразу впала в кому. Врачи, по словам родственников, даже не успели ее разрезать. В субботу, 11 февраля, пациентка скончалась.

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В больнице семье погибшей сообщили, что причиной смерти стала реакция на наркоз. Причем подробности рассказывать не стали. «Врачи не хотели нам отдавать ее. Хотели увезти на вскрытие в Челябинск, – цитирует издание родственницу. – В СКР по нашему заявлению назначили осмотр и изъятие тела, всю документацию также изъяли, хотя мы думаем, что врачи там уже все зачистили. Татьяна была молодая, красивая, цветущая. Если бы первую операцию они провели успешно, то она бы второй раз под нож не легла. У нее вариантов не было. Тут в любом случае врачебная ошибка».

Челябинск, Виктор Елисеев

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