Период легкомысленных решений. Гороскоп РИА «Новый День» на 13 – 28 февраля 2017

Публикации за 12.02.17

Солнце еще 6 дней будет находиться в Водолее, а с 18 числа перейдёт к Рыбам. Меркурий тоже сначала будет у Водолея, но перейдёт к Рыбам 26 февраля. Венера и Марс в течение всего периода остаются у Овна. Солнце в знаке Водолея способствует совместным действиям людей, помогает устанавливать дружеские связи, налаживать контакты в трудных ситуациях. Это подходящее время для взаимопомощи, а также для саморазвития, усвоения нового, поскольку в людях пробуждается любопытство и интерес ко всему необычному.

Солнце в Рыбах помогает в реализации тайных желаний и осуществлении тайных дел, способствует успеху при работе в одиночку. Кроме того, Солнце способствует внутреннему умиротворению, побуждая углубиться в себя, и навести порядок в своей душе. Меркурий у Водолея, как и Солнце, поддерживает дружелюбие, общительность, пробуждает в людях любопытство и желание перемен. Перейдя к Рыбам, он погружается во всё таинственное, скрытое от посторонних глаз, стремится получить доступ к секретам, необычным знаниям, у людей в это время повышается интерес к мистике. Также в этот период он способствует сосредоточению людей на своих внутренних проблемах, настраивает их на философский лад, навевает задумчивость. В практическом плане, это не способствует эффективной работе, поскольку отвлекает от насущных проблем.

Венера в Овне энергична, чувствительна, остро реагирует на события, склонна к конфликтам и, наоборот, к бурному проявлению симпатии. В обоих случаях её поведение воспринимается как грубость, хотя на самом деле, это импульсивность. В финансовой деятельности склонна к транжирству, что может принести и неожиданную прибыль, и неожиданный убыток, несопоставимые с приложенными усилиями.

Марс в Овне тоже энергичен и решителен, готов к немедленному преодолению трудностей. При этом он понимает любую ситуацию упрощённо, шаблонно, и не склонен вникать в тонкости. В таком состоянии люди принимают легкомысленные решения и надеются, если что, исправить ситуацию по ходу дела.

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон на вторую половину февраля сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Меркурием, Юпитером и Ураном, Венеры с Сатурном, а также Марса. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Ураном, Марса с Нептуном, Меркурия с Плутоном. Наилучшие условия, если смотреть в целом по периоду, сложатся для сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Однако для последней декады наилучший прогноз относится к взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами. Для выполнения основной работы тоже больше подходит последняя декада, то есть, период с 20 февраля. В промежуток до этой даты ожидаются сложности из-за активного влияния негативных аспектов планет. Финансовая деятельность оценивается на весь период положительно, но в выходные 18 – 19 февраля заниматься финансами не следует: напряжённый аспект Венеры и Урана указывает на убытки. В последнюю декаду гармоничный аспект Венеры и Сатурна поможет Овнам стабилизировать финансовую деятельность и укрепить социальное положение, возможно, продвинуться в карьере. На тот же промежуток особенно благоприятен прогноз по деятельности в одиночку, рекомендуется проявить инициативу. Ситуация в доме, отношения с близкими, по гороскопу, напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни до 21 февраля негативный, а далее позитивный. Материальное положение благополучное, кроме 13 – 14 февраля.

У Овнов-женщин на период 16 – 21 февраля приходится негативное воздействие напряжённых аспектов Меркурия, Венеры и Марса. Их действие распространится на выполнение основных профессиональных обязанностей, сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовую деятельность. Прогноз на остальные дни для указанной работы положительный. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами на весь период характеризуется положительно, однако небольшие сложности возможны 14, 16 и 21 февраля. В первой половине периода на Овнов будет влиять гармоничный аспект Урана с Марсом. До 16 числа он будет способствовать обновлению профессиональной деятельности и осуществлению различных творческих планов. С 20 февраля существенную поддержку Овнам будет оказывать Солнце: можно ожидать поддержки от вышестоящих лиц, а также удачного стечения обстоятельств. Благоприятный момент для расширения сферы делового интереса, установления новых деловых связей, конструктивных преобразований в работе. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими положительный, но 17 и 24 – 25 февраля возможны трудности. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений на весь период оцениваются негативно. Материальное положение прогнозируется благополучное.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон на вторую половину февраля по-прежнему формируется под влиянием напряжённых аспектов Плутона с Меркурием, Ураном и Нептуном, а также Солнца. Период полностью неблагоприятен для профессиональной деятельности. Негативный Плутон указывает на нежелательность любых изменений в работе, поскольку внешние обстоятельства складываются не в пользу Тельцов и будут ухудшать их положение. Этот прогноз подкрепляется аспектами Плутона с Ураном и Нептуном, которые тоже предвещают проблемы из-за внешних факторов, а также в отношениях с коллегами и партнёрами. В этот период у Тельцов возможны значительные духовные изменения, смена мировоззрения, жизненных ориентиров и планов, однако для их практического осуществления этот период не подходит. Нежелательна никакая профессиональная деятельность, не рекомендуется начинать новый проект, устанавливать новые деловые отношения, принимать на себя обязательства. Лучше этот период переждать, сведя свою деятельность к минимуму. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются как напряжённые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются отрицательно. Материальное положение благополучное, но в промежуток 15 – 17 февраля возможны некоторые проблемы.

У Тельцов-женщин на весь период неблагоприятен прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Работа с местными партнёрами наладится только в конце февраля, с 26 числа. Для выполнения основных профессиональных обязанностей и решения финансовых вопросов благоприятное время наступит с 22 февраля (до этой даты прогноз негативный). Тельцы в первой половине периода будут находиться под давлением напряжённого аспекта Сатурна и Марса, который создаст противоречивую ситуацию, в которой Тельцы будут не в состоянии реализовать свой потенциал из-за непреодолимых препятствий. Это могут быть как объективные трудности, так и противодействие со стороны руководства. Период не подходит для решения юридических проблем, контактов с вышестоящими инстанциями, обращения к официальным органам. Но во второй половине периода отношения между Марсом и Сатурном станут гармоничными и сложится благоприятная ситуация для сосредоточенной деятельности, а также наведения порядка в работе и деловом сотрудничестве с коллегами и партнёрами. Рекомендуется важные вопросы перенести на это время. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 22 февраля негативный, а затем, до конца месяца, позитивный. Материальное положение неудовлетворительное.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон на вторую половину февраля сформируется из гармоничных аспектов Марса, Меркурия и Венеры, а также напряжённых аспектов Урана с Юпитером и Нептуном. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В этой работе более успешной ожидается первая половина периода, до 22 февраля. Дальше ситуация, хотя и останется благоприятной, но, из-за напряжённых аспектов Солнца, у Близнецов периодически будут возникать трудности. В финансовой деятельности прогноз противоположный: до 22 февраля он благоприятный, а начиная с этой даты, отрицательный. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и выполнение основных профессиональных обязанностей на весь период характеризуются отрицательно. Напряжённый аспект Юпитера и Урана указывают на негативный ход событий, частично под влиянием обстоятельств, и частично – из-за преувеличенного представления Близнецов о своих возможностях. Если Близнецы задумали начать новое дело, то им следует отказаться от его осуществления в данный момент, лучше сосредоточиться на проработке плана. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни большей частью негативный. Материальное положение благополучное, кроме промежутков 13 – 15 и 23 – 25 февраля.

У Близнецов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. При этом определённые трудности могут возникнуть 13 – 14 и 21 февраля. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами на весь период не рекомендуется. Прогноз по основной деятельности большей частью отрицательный, по гороскопу, единственный промежуток, когда возможна успешная работа – это 16 – 17 февраля. Финансовая деятельность тоже оценивается, в основном, негативно. Здесь «окно возможностей» возникнет 20 – 22 февраля, на остальное время эта работа не рекомендуется. Положительный прогноз по работе в одиночку, коллективная деятельность характеризуется преимущественно отрицательно. Таким образом, в профессиональной деятельности Близнецам лучше сосредоточиться на местных партнёрах. Гармоничный аспект Марса с Меркурием и Венерой указывает на успешную динамичную работу, эффективное общение и использование своих интеллектуальных способностей в работе с ними. Приветствуется инициатива, творческий подход к делу, общительность. Прогноз по ситуации в доме, отношениям с близкими положительный. Перспективы обустройства личной жизни на всю неделю характеризуются негативно. Материальное положение до 21 февраля оценивается как благополучное, а далее как напряжённое.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон на вторую половину февраля сформируется из гармоничных аспектов Марса с Юпитером и Венерой, Юпитера с Венерой, Нептуна с Ураном, а также Плутона. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Меркурием и Ураном, Марса с Ураном и Нептуном. Более продуктивной будет последняя декада февраля, с 20 числа, когда на Раков будет влиять большое количество гармоничных аспектов. В первой половине периода преобладает влияние напряжённых аспектов. В основной работе напряжённым будет промежуток 15 – 19 февраля, когда негативный Меркурий ослабит интеллектуальные возможности и будет отрицательно влиять на отношения с коллегами и партнёрами. Поэтому, прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами тоже до 20 февраля отрицательный. В последнюю декаду месяца наступит благоприятный период для обновления профессиональной деятельности, установления новых деловых связей, использования новых идей и открытия новых перспектив. Всё это связано с преодолением трудностей предыдущих дней и налаживанием деловых отношений. В последние дни февраля возрастёт значение личной инициативы. Ситуация в доме, отношения с близкими до 22 февраля напряжённые, а затем благополучные. Перспективы обустройства личной жизни оцениваются положительно. Материальное положение благополучное, но 14, 17 и 21 возможны затруднения.

У Раков-женщин промежуток 14 – 19 февраля непригоден для работы: большое скопление напряжённых аспектов Солнца и ближних планет создаст трудности во всей деятельности Раков. Желательно в этот период не приниматься за выполнение ответственной работы или решение важных вопросов. Благоприятный период наступит с началом последней декады месяца – с 20 февраля. Тогда же, по гороскопу, станет возможной успешная одиночная работа. Коллективная деятельность на весь период оценивается негативно. Большое значение в последнюю декаду будет иметь деловое общение Раков с коллегами и партнёрами: гармоничный аспект Меркурия с Венерой указывает на совместное принятие важных решений. Этот аспект подкрепляется положительным влиянием Нептуна, который задействует творческие способности Раков, благодаря чему станет возможным некое неожиданное решение или возникнет неожиданная перспектива. Подходящее время для продвижения в карьере, укрепления социального положения, репутации. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 13 – 14 февраля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение в промежуток 15 – 19 февраля оценивается как напряжённое, а на остальное время – как благополучное.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон на вторую половину февраля сформируется из гармоничных аспектов Урана с Юпитером и Нептуном, Марса с Солнцем, Луной и Нептуном, а также Плутона. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Венерой и Меркурием, Меркурия с Ураном и, кратковременно, Марса с Нептуном. Гороскоп в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Одинаково положительно оцениваются основная профессиональная деятельность и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходят промежутки 18 – 20 и 23 – 25 февраля. На остальное время прогноз положительный. Предпочтительной выглядит работа в одиночку. Для коллективной деятельности промежуток 20 – 25 февраля не вполне благоприятен. Гармоничные аспекты Юпитера окажут благотворное воздействие на деловые и интеллектуальные качества Львов и помогут им продвинуться в реализации своих планов. Возможно также продвижение в карьере, повышение социального статуса, репутации. Подходящий период для взаимодействия с вышестоящими инстанциями, официальными органами, положительный прогноз по решению юридических вопросов. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 20 февраля. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение благополучное, но в промежутки 18 – 20 и 23 – 25 февраля возможны трудности.

У Львов-женщин гороскоп преимущественно позитивный, но первая половина периода, до выходных 18 – 19 февраля, выглядит лучше для всей деятельности. В выходные не рекомендуется заниматься никакими делами. Кроме того, не подходят для работы 23 и 25 – 26 февраля – для основной профессиональной деятельности и сотрудничества с деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов неблагоприятные моменты: 18 – 20 и 26 – 27 февраля. На весь период рекомендуется коллективная деятельность. Работа в одиночку оценивается негативно в период с 18 февраля и до конца месяца. Однако до этого момента будут хорошие условия для реализации своих возможностей в культурной, научной или общественной деятельности. Гармоничный аспект Сатурна с Солнцем указывает на укрепление профессиональной и социальной позиций благодаря ходу событий, но также и посредством собственных усилий. Возможна поддержка вышестоящих инстанций, в том числе, материальное стимулирование. На это же указывает гармоничный аспект Сатурна с Юпитером, но здесь подчёркивается успешное продвижение в делах, удачное расширение сферы деятельности, возможность улучшить личное материальное положение. Подходящее время для заключения новых договоров, соглашений. Ситуация в доме, отношения с близкими будут благополучными, кроме промежутка 18 – 22 февраля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на весь период благоприятный. Материальное положение благополучное, за исключением промежутков 18 – 20 и 26 – 27 февраля.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон на вторую половину февраля сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Меркурием и Венерой, Урана с Венерой и Плутона. Напряжёнными будут аспекты Нептуна с Солнцем и Марсом, Солнца с Юпитером, Венеры с Ураном. В профессиональном плане гороскоп, в основном, благоприятный. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В работе с финансами главные проблемы ожидаются в промежуток 15 – 17 февраля, когда на Дев будет влиять напряжённый аспект Солнца с Юпитером. В эти дни Девы могут принять неверное решение под влиянием партнёров или коллег. Не рекомендуется соглашаться на выгодное предложение. Кроме того, 24 – 25 февраля тот же Юпитер снова создаст опасную ситуацию, предлагая соблазнительный вариант использования средств. Скорей всего, эта ситуация будет связана с сотрудничеством с дальними деловыми партнёрами. На всякий случай, во второй половине февраля с дальними партнёрами лучше не работать, по крайней мере, до 26 числа. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, проблемы могут возникнуть в промежутки 13 – 14 и 19 – 22 февраля. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное на весь период.

У Дев-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Здесь, за исключение начала периода, 13 – 14 февраля, прогноз благоприятный до конца месяца. При работе с далёкими деловыми партнёрами ожидаются трудности в промежуток 15 – 20 февраля (дальше сотрудничество наладится). Взаимодействие с местными партнёрами будет неустойчивым: рискованные моменты возникнут 13 – 15, 19 – 21 и 26 – 27 февраля. При выполнении основных профессиональных обязанностей ожидаются сложности, особенно, 20 – 21 февраля, но также и 26 – 27 числа. Гармоничный аспект Урана с Венерой указывает на возможность для Дев установить новые ценные связи, а также на успехи в культурной и коммерческой деятельности. Благоприятный период для делового и дружеского общения, личных отношений, получения некоторой личной материальной выгоды, неожиданного продвижения в карьере или повышения социального статуса. Гармоничный аспект Плутона с Солнцем создаст благоприятные обстоятельства для профессиональной и личной деятельности Дев, улучшения жизни, как в материальном плане, так и в смысле удовлетворённости ей. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, возможны проблемы в период 15 – 19 февраля, а также 27 февраля. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни полностью благоприятный. Материальное положение благополучное, но 20 – 21 числа возможны потери из-за самонадеянности.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон на вторую половину февраля сформируется из гармоничных аспектов Марса с Луной и Сатурном, Венеры с Луной и Сатурном, Солнца с Меркурием. Напряжёнными будут аспекты Марса с Солнцем и Ураном, Венеры с Солнцем и Марсом, а также Венеры с Меркурием и Плутоном (кратковременно). Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, при этом 15 февраля возможны трудности в общении с коллегами или партнёрами. Не рекомендуется в этот день заключать крупную сделку. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами, в основном, положительный, но в промежуток 17 – 20 февраля возможны конфликты или принятие нереалистичных планов. При выполнении основной работы неприятности возможны 14 – 16 и 27 – 28 февраля. Для финансовой деятельности период не подходит, благоприятный прогноз распространяется только на промежуток 16 – 18 февраля. В течение всего периода рекомендуется работать коллективно, одиночная деятельность оценивается отрицательно. Ситуация в доме, отношения с близкими в течение рабочей недели благополучные, кроме 15 февраля. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений отрицательный. Материальное положение неустойчивое и, в основном, неудовлетворительное.

У Весов-женщин наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей, при этом период 15 – 17 февраля неблагоприятен для работы: напряжённые аспекты Марса и Солнца будут создавать помехи в виде конфликтных ситуаций или нерабочего настроения. Финансовая деятельность на весь период характеризуется отрицательно. Негативные Плутон и Марс будут противодействовать проведению крупных сделок и ответственных мероприятий финансового характера. Кроме того, возможно внешнее давление событий, ухудшающее положение, при котором Весам нужно будет потратить время и силы на сохранение существующего положения. Сотрудничество с деловыми партнёрами оценивается, в основном положительно, однако в работе с местными возможны затруднения в промежуток 15 – 17 февраля, а при взаимодействии с далёкими – в период 18 – 21 февраля. В течение всего периода предпочтительна коллективная деятельность, хотя 15 – 17 февраля Весам, видимо, придётся взять инициативу в свои руки. Ситуация в доме, отношения с близкими до 19 февраля, в основном, напряжённые, а далее благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, кроме промежутков 17 – 19 и 26 – 28 февраля. Материальное положение преимущественно благополучное.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон на вторую половину февраля сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Плутоном, Меркурием и Венерой, а также Марса с Луной. Напряжёнными будут аспекты Урана с Юпитером и Нептуном, Солнца с Плутоном, Марса с Ураном и Нептуном. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Солнце обеспечит благоприятный фон событий, а Плутон поможет Скорпионам менять ситуацию в нужную сторону. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами оценивается тоже, в основном, положительно, однако в промежуток 24 – 26 февраля возможны проблемы: под влиянием Марса и Нептуна Скорпионы могут совершить необдуманные действия, используя искажённую информацию. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами на весь период негативный. Не рекомендуется также обращаться в официальные органы и заниматься юридическими вопросами. Для финансовой деятельности прогноз тоже, в основном, неблагоприятный. Подходящий момент для неё – промежуток 20 – 23 февраля. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты Марса с Юпитером и Ураном будут способствовать развитию деловых отношений, реализации планов, заключению выгодных сделок и договоров. Хороший период для конструктивных преобразований в профессиональной деятельности, решения административных задач, а также для обращения в вышестоящие инстанции, официальные органы. Гороскоп даёт, в основном, позитивный прогноз по основной работе: затруднения могут возникнуть в промежутки 14 – 15 и 25 – 27 февраля. В первом случае возможен конфликт с коллегами из-за переоценки Скорпионами ценности своего мнения, во втором им следует отложить принятие важного решения, так как они будут опираться на искажённую информацию либо будут действовать под влиянием эмоций. Текущий период не подходит для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами: напряжённые аспекты Урана указывают на то, что попытки начать новые проекты или двигаться в новом направлении, обречены на неудачу. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью благоприятный. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 14 – 15 февраля.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон на вторую половину февраля сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Ураном и Марсом, Венеры с Марсом и Юпитером, Марса с Юпитером, а также Плутона. Напряжёнными будут аспекты Урана с Сатурном и Венерой, Марса с Нептуном, Юпитера с Сатурном. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и выполнению основных профессиональных обязанностей. При этом промежуток 13 – 14 февраля не подходит для серьёзной работы и принятия ответственного решения. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и решение финансовых вопросов на весь период не рекомендуются: напряжённые аспекты Урана и Венеры указывают на неудачу. Кроме того, в течение всего периода в гороскопе наблюдается конфликт между Ураном и Сатурном, который создаст препятствия для развития профессиональной деятельности и расширения сферы деловых интересов. Стрельцы либо не смогут действовать, как задумали, либо их действия приведут к нежелательному результату. Гороскоп даёт негативный прогноз для коллективной деятельности, и позитивный для одиночной. Ситуация в доме, отношения с близкими, в целом, благополучные, но 21 – 22 и 27 – 28 февраля могут возникнуть осложнения. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений такой же. Материальное положение благополучное, но 27 – 28 февраля могут потребоваться дополнительные расходы.

У Стрельцов-женщин в первую неделю, до 20 февраля, в гороскопе сосредоточено множество напряжённых аспектов ближних планет, особенно, Марса. Поэтому в этот период во всей профессиональной деятельности ожидаются разнообразные проблемы или неприятности. Во второй половине, по прогнозу, ситуация исправится: вся деятельность характеризуется как успешная. Наибольших успехов при этом Стрельцы достигнут во взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами и в финансовой деятельности. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами успехи ожидаются в административной и хозяйственной работе. Благоприятный период для обращения к руководству, вышестоящим инстанциям, официальным органам, а также для решения юридических проблем. Положительно оценивает как коллективная деятельность, так и одиночная, но в конце месяца, с 25 числа, от Стрельцов потребуется личная инициатива и самостоятельные действия. Нептун и Венера помогут им проявить дипломатические способности и найти подходящее решение. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются как неустойчивые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются негативно. Материальное положение в первой половине периода неудовлетворительное, а во второй – благополучное.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон на вторую половину февраля сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Ураном и Солнцем, а также Венеры с Юпитером. Напряжёнными будут аспекты Марса с Нептуном и Солнцем и Венеры с Ураном и, кроме того, в первой половине периода на Козерогов будут влиять негативные аспекты Плутона с Солнцем и Сатурна с Меркурием. По этой причине, первая неделя периода, до 20 февраля, непригодна для работы. Особенно плохой прогноз гороскоп даёт для выполнения основных профессиональных обязанностей и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Лучше всю ответственную работу перенести на последнюю декаду месяца. При этом для основной работы и сотрудничества с местными партнёрами прогноз становится благоприятен полностью (до конца месяца), а для решения финансовых вопросов и взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами – только до 26 февраля. Дальше, под влиянием негативного Марса, в работе Козерогов снова ожидаются трудности, скорей всего, связанные с личностными отношениями. Поэтому, рекомендуется в этот период действовать преимущественно в коллективе, не принимая на себя обязательств. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 28 февраля. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений до 23 февраля неблагоприятный, а затем положительный. Материальное положение до 20 февраля неудовлетворительное, а затем благополучное.

У Козерогов-женщин в основной работе и при решении финансовых вопросов трудности ожидаются 14 – 17 февраля, и кроме того, 24 – 25 февраля. В эти дни напряжённые аспекты Марса и Меркурия снизят интеллектуальный потенциал Козерогов и будут подталкивать их к принятию поспешных решений. Также высока вероятность конфликтов с партнёрами и коллегами. На остальное время прогноз положительный. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит период до 23 февраля. Взаимодействие с далёкими партнёрами нежелательно в промежуток 14 – 17 февраля. В целом, более успешной ожидается последняя декада месяца. Гармоничные аспекты Венеры в этот период помогут Козерогам наладить существующие деловые отношения и установить новые. Возможна финансовая помощь, крупные инвестиции от партнёров. Хороший период для продвижения в карьере, получения поддержки от руководства. Гармоничный аспект Урана с Нептуном благоприятствует позитивным изменениям в работе и осуществлению оригинальных прогрессивных идей. Кроме промежутка 14 – 17 февраля, положительный прогноз, как для коллективной, так и для одиночной деятельности. Ситуация в доме, отношения с близкими до 23 февраля напряжённые, а дальше благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение благополучное.

Водолей

У Водолеев-мужчин в астрологическом фоне на вторую половину февраля значительную роль играют негативные аспекты Юпитера и Венеры и Плутона с Сатурном. По этой причине на весь период гороскоп даёт отрицательный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Из-за Плутона с Сатурном Водолеям не следует предпринимать ничего нового, так как обстоятельства будут складываться против них. Возможно также значительное ухудшение текущего положения, при котором Водолеи будут пытаться хотя бы сохранить то, что есть. Другой возможный вариант заключается в том, что Водолеи столкнутся с большой и тяжёлой работой, которая будет отнимать у них много сил и времени. В любом случае, следует уделять особое внимание сохранению финансов. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами более спокойный, однако, Водолеям следует ожидать трудностей в промежутки 14 – 16 и 27 – 28 февраля (а в основной работе – с 25 февраля и до конца месяца). Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутков 14 – 16 и 27 – 28 февраля. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений благоприятные. Материальное положение неудовлетворительное.

У Водолеев-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Здесь только начало периода, 13 – 14 февраля, может оказаться трудным, а на остальной период прогноз положительный. В работе с далёкими деловыми партнёрами Водолеи будут регулярно сталкиваться с различными затруднениями, и успешно их преодолевать. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей на весь период отрицательный. При решении финансовых вопросов проблемы возможны в промежутки 14 – 16 и 21 февраля. Гороскоп указывает, что в течение всего периода будет высока роль личных усилий Водолеев, ожидается преимущественно одиночная работа. В коллективной деятельности до 18 февраля, и в промежуток 24 – 26 февраля возникнут трудности. Гармоничный аспект Юпитера и Солнца указывает на формирование благоприятных внешних обстоятельств, способствующих продвижению Водолеев вперёд, но не следует рассчитывать на помощь в этом коллег или руководства: здесь значение будут иметь только собственные усилия и собственные оценки. Ситуация в доме, отношения с близкими 13 – 15 февраля напряжённые, а дальше благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений полностью благоприятные. Материальное положение неудовлетворительное.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон на вторую половину февраля сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Венерой, Юпитером, Ураном и Сатурном, Марса с Меркурием, Нептуна с Плутоном и Солнцем. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Марсом и Нептуном. Гороскоп на период преимущественно благоприятный. Правда, в первые дни, 14 – 16 февраля, напряжённый аспект Венеры и Марса негативно повлияет на финансовую деятельность и отношения с далёкими деловыми партнёрами, поэтому в этот промежуток (а также в выходные 18 – 19 февраля) нежелательно заниматься финансовыми вопросами (и вообще, делами). Зато на остальное время прогноз положительный, а в последние дни месяца даже заметно улучшение финансового положения. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный. Судя по гороскопу, в этот период особых достижений не будет, но работа будет идти с устойчиво положительным результатом. Благоприятен прогноз, как по коллективной, так и по одиночной деятельности Рыб. Причём, её эффективность к концу месяца возрастёт. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение тоже благополучное, но в промежуток 19 – 20 февраля возможны потери из-за повышенной эмоциональности или обмана.

У Рыб-женщин на этот период благоприятный прогноз только по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами, выполнение основных профессиональных обязанностей и финансовая деятельность оцениваются отрицательно. При этом положительно выглядит прогноз по отношениям с коллегами, поддержанию (или даже укреплению) репутации, продвижению в карьере. Это говорит о том, что Рыбам желательно сосредоточиться на работе с местными партнёрами, чтобы достичь значительного успеха, а все остальные дела отодвинуть в сторону. Рыбам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества, а также часть работы выполнить в одиночку. Но при этом не рекомендуется браться за осуществление собственных идей и планов – в текущей ситуации лучше реализовывать чужой план. Также не рекомендуется преувеличивать свои возможности и брать на себя лишнюю ответственность. Желательно действовать на втором плане. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются отрицательно. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение неудовлетворительное

Москва, Денис Вербицкий

Москва. Другие новости 12.02.17

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