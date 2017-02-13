В южноуральской деревне вспыхнул пассажирский автобус

Публикации за 13.02.17

В Аргаяшском районе сгорел пассажирский автобус.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло 12 февраля в 06:17 по местному времени в деревне Ишалино.

Пассажирский автобус выгорел полностью. К счастью, в момент возгорания он не перевозил пассажиров. В 06:52 машина была потушена.

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По предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание в моторном отсеке. На тушение пожара было задействовано от МЧС 5 человек и 2 единицы техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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