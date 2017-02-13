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Челябинск

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Публикации за 13.02.17

У жителя Магнитогорска изъяли почти два килограмма «синтетики»

У жителя Магнитогорска изъяли почти два килограмма «синтетики»

У магнитогорца изъяли крупную партию синтетических наркотиков.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД, оперативники магнитогорского отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали на улице Жукова молодого человека с 79 свертками с порошокообразным веществом. Химическое исследование содержимого одного из них показало, что это наркотик синтетического происхождения.

В ходе обыска квартиры, где жил магнитогорец, полицейские обнаружили еще порядка 1 тысячи 800 граммов различных синтетических наркотиков.

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В настоящее время следственным управлением УМВД по Магнитогорску возбуждены уголовные дела по факту приготовления и покушения на сбыт наркотических средств в значительном и особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненное лишение свободы. По ходатайству следователя южноуралец заключен под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.02.17

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