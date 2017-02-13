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Челябинск

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Публикации за 13.02.17

Десятки пожилых челябинцев пришлось эвакуировать после коммунального ЧП

Десятки пожилых челябинцев пришлось эвакуировать после коммунального ЧП

Челябинских пенсионеров-льготников пришлось эвакуировать с базы отдыха после коммунального ЧП.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел в минувшие выходные. Об этом сообщила председатель комитета социального развития Челябинска Лариса Мошкова.

По словам чиновницы, на муниципальной базе «Утес» (Сосновский район, деревня Ужевка) упала водонапорная башня. В результате все здания учреждения остались без воды и теплоснабжения. 60 пожилых челябинцев, отдыхавших в «Утесе», пришлось срочно эвакуировать.

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В настоящее время теплоснабжение и подача воды в учреждении восстановлены, сообщила г-жа Мошкова. Однако, как минимум, один заезд льготников придется перенести, так как после ЧП учреждению необходимо получить разрешение на продолжение работы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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