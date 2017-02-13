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Челябинск

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Публикации за 13.02.17

В Челябинске бухгалтер похитила у банков 15 миллионов рублей

В Челябинске бухгалтер похитила у банков 15 миллионов рублей

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту легализации банковских средств.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в ходе проведенных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности выявили факт кражи 15 миллионов рублей, принадлежащих кредитным учреждениям. По подозрению в мошенничестве задержана экс-бухгалтер одной из коммерческих фирм областного центра.

По версии следствия, аферистка переводила похищенные деньги на счета подставных фирм, после чего распоряжалась ими по своему усмотрению.

«Новый День – Челябинск» , и

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На имущество экс-бухгалтера и ее родственников наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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