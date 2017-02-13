Самый подходящий день: в День святого Валентина южноуральцам предложат пройти тест на ВИЧ

Публикации за 13.02.17

Южноуральские медики предлагают оригинальный способ отметить День святого Валентина: пройти тест на ВИЧ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», публичная акция, приуроченная ко Дню всех влюбленных, состоится в Челябинске в Торговом городе «Алмаз». В рамках акции с 14 по 16 февраля с 17:00 до 21:00 (на 1 этаже, напротив главного входа в ТГ) каждый желающий сможет быстро, бесплатно, анонимно пройти тест на ВИЧ.

Организаторами акции выступило министерство здравоохранения Челябинской области, областной центр СПИДа совместно с управлением по делам молодежи администрации Челябинска, центром профилактического сопровождения «КОМПАС» и независимым исследовательским центром «Есть мнение».

Напомним, на конец 2016 года в Челябинской области выявлено 45 тысяч 256 ВИЧ-инфицированных (статистика ведется с момента регистрации первого случая заболевания в регионе). За 2016 год в регионе зафиксировано 4 тысячи 432 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 6,6 % меньше аналогичного периода 2015 года. Чаще всего ВИЧ-инфекция в прошлом году передавалась половым путем.

Специалисты отмечают, что в последние годы пациентами СПИД-центра становятся, как правило, социально благополучные жители региона.

По словам министра здравоохранения челябинской области Сергея Кремлева, есть люди, которые живут, работают, занимаются обычными делами, даже не подозревая, что у них ВИЧ-инфекция. Поэтому важно пройти тест на ВИЧ и, в случае необходимости, начать наблюдение и лечение. Большинство заболевших, вовремя узнавших о своем положительном статусе, получают квалифицированную медицинскую помощь и продолжают полноценно жить.

Челябинск, Софья Артемьева

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