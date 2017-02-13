Погрел машинку: в Миассе вспыхнула иномарка

Публикации за 13.02.17

Водитель из Миасса переусердствовал с прогреванием автомобиля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 12 февраля около 15:00 в одном из дворов Машгородка на улице Богдана Хмельницкого.

Владелец автомобиля «Фольксваген Пассат» не смог завести машину. Тогда южноуралец решил прибегнуть к помощи газовой горелки. В итоге моторный отсек вспыхнул.

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Ликвидацией пожара занимались сотрудники пятого пожарно-спасательного отряда. Площадь повреждений составила всего 1 квадратный метр, сообщает U74.Ru, однако с учетом их характера, для автомобиля этот ущерб значителен.

Челябинск, Виктор Елисеев

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