Южноуралец заплатит два миллиона рублей за ДТП, сделавшее двух человек инвалидами

Публикации за 13.02.17

Житель Карталинского района, сделавший двух южноуральцев инвалидами, заплатит 2 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Карталинский городской суд признал южноуральца виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что 17 ноября 2015 года, управляя легковым автомобилем «Шевроле Круз» и совершая обгон на автодороге «Черноречье – Бреды», мужчина выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с машиной «ВАЗ-21063» под управлением жителя Варненского района.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и два его пассажира получили тяжкие телесные повреждения, двое из пострадавших стали инвалидами.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Суд назначил южноуральцу наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

Кроме того, удовлетворены исковые требования троих потерпевших на общую сумму свыше 1,1 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда и на сумму свыше 800 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.02.17

Погрел машинку: в Миассе вспыхнула иномарка. / Самый подходящий день: в День святого Валентина южноуральцам предложат пройти тест на ВИЧ. / В Челябинске бухгалтер похитила у банков 15 миллионов рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»