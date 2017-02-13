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Челябинск

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Публикации за 13.02.17

Южноуралец заплатит два миллиона рублей за ДТП, сделавшее двух человек инвалидами

Южноуралец заплатит два миллиона рублей за ДТП, сделавшее двух человек инвалидами

Житель Карталинского района, сделавший двух южноуральцев инвалидами, заплатит 2 миллиона рублей.

Как сообщили РИА в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Карталинский городской суд признал южноуральца виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что 17 ноября 2015 года, управляя легковым автомобилем «Шевроле Круз» и совершая обгон на автодороге «Черноречье – Бреды», мужчина выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с машиной «ВАЗ-21063» под управлением жителя Варненского района.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и два его пассажира получили тяжкие телесные повреждения, двое из пострадавших стали инвалидами.

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Суд назначил южноуральцу наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

Кроме того, удовлетворены исковые требования троих потерпевших на общую сумму свыше 1,1 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда и на сумму свыше 800 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.02.17

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