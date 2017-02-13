Мэрия Челябинска решила отдать муниципальные маршруты частникам

Публикации за 13.02.17

Бюджетные деньги за перевозку льготников через «Челябавтотранс» переведут частникам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городские власти рассматривают варианты привлечения частных перевозчиков на муниципальные маршруты. Об этом сообщил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Допуск частников поможет оптимизировать количество подвижного состава, уверены в мэрии. Напомним, ранее стало известно, что в декабре-январе на муниципальных маршрутах работали всего 70 автобусов, чего явно недостаточно. Позднее Евгений Тефтелев поручил руководству МУП «Челябавтотранс» активизировать работу по ремонту простаивающих автомобилей и наращиванию их выпуска на линию. Правда, на сегодняшнем аппаратном совещании гендиректор предприятия Эдуард Маховский рассказал лишь о неких «технических изменениях».

«Наиболее оптимальный вариант – 110 автобусов на маршрутах и еще 20 машин в резерве», – рассказал глава Челябинска. Однако, по данным источников, добиться этого собственными силами в «Челябавтотрансе» просто не смогут. «Не увеличат. Нечего собирать», – прокомментировал поручение Евгения Тефтелева в Твиттере один из, возможно, бывших сотрудников предприятия. В такой ситуации обратиться за помощью к частным перевозчикам – единственная возможность исправить ситуацию.

Однако интересно, что появилась эта тема именно сейчас. «Мы продолжаем возить льготников, и эта работа наиболее четко отлажена в «ЧАТе». И мы поэтому, привлекая частный бизнес на перевозку наших пассажиров, говорим, что лучше делать через эту организацию, тем более что на сегодняшний день мы предусмотрели в бюджете деньги на те льготы, которые обозначили», – рассказал челябинский мэр. Возможно, делать это будут на правах аренды, уточнил глава города.

Правда, что и как будут арендовать, пока не совсем понятно. Но слухи о том, что многострадальные ЛИАЗы, которые «Челябавтотранс» по решению Московского арбитражного суда должен был вернуть лизинговой компании, из Челябинска так и не уехали, позволяют допустить, что их мог взять в лизинг кто-то из частных перевозчиков.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

При этом деньгами за льготников заработок «маршрутчиков» может не ограничиться. Напомним, депутаты городской Думы в 2016 году активно обсуждали возврат к дотированию муниципального автобусного предприятия. И если им удастся-таки продавить эту идею с включением дотации в бюджет Челябинска отдельной строкой, вряд ли и эти деньги пройдут мимо частников, которые будут работать «через» ЧАТ. Впрочем, пользователи специализированных интернет-сообществ уже давно обсуждают подобный сценарий, называя в качестве одного из интересантов руководителя думской рабочей группы по транспорту Станислава Новичихина.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.02.17

Реальный конец света: ученые предсказали Земле глобальную катастрофу. Скоро. / Южноуралец заплатит два миллиона рублей за ДТП, сделавшее двух человек инвалидами. / Погрел машинку: в Миассе вспыхнула иномарка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»