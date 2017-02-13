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Челябинск

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Публикации за 13.02.17

Мэрия Челябинска решила отдать муниципальные маршруты частникам

Мэрия Челябинска решила отдать муниципальные маршруты частникам

Бюджетные деньги за перевозку льготников через «Челябавтотранс» переведут частникам.

Как передает корреспондент РИА , городские власти рассматривают варианты привлечения частных перевозчиков на муниципальные маршруты. Об этом сообщил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Допуск частников поможет оптимизировать количество подвижного состава, уверены в мэрии. Напомним, ранее стало известно, что в декабре-январе на муниципальных маршрутах работали всего 70 автобусов, чего явно недостаточно. Позднее Евгений Тефтелев поручил руководству МУП «Челябавтотранс» активизировать работу по ремонту простаивающих автомобилей и наращиванию их выпуска на линию. Правда, на сегодняшнем аппаратном совещании гендиректор предприятия Эдуард Маховский рассказал лишь о неких «технических изменениях».

«Наиболее оптимальный вариант – 110 автобусов на маршрутах и еще 20 машин в резерве», – рассказал глава Челябинска. Однако, по данным источников, добиться этого собственными силами в «Челябавтотрансе» просто не смогут. «Не увеличат. Нечего собирать», – прокомментировал поручение Евгения Тефтелева в Твиттере один из, возможно, бывших сотрудников предприятия. В такой ситуации обратиться за помощью к частным перевозчикам – единственная возможность исправить ситуацию.

Однако интересно, что появилась эта тема именно сейчас. «Мы продолжаем возить льготников, и эта работа наиболее четко отлажена в «ЧАТе». И мы поэтому, привлекая частный бизнес на перевозку наших пассажиров, говорим, что лучше делать через эту организацию, тем более что на сегодняшний день мы предусмотрели в бюджете деньги на те льготы, которые обозначили», – рассказал челябинский мэр. Возможно, делать это будут на правах аренды, уточнил глава города.

Правда, что и как будут арендовать, пока не совсем понятно. Но слухи о том, что многострадальные ЛИАЗы, которые «Челябавтотранс» по решению Московского арбитражного суда должен был вернуть лизинговой компании, из Челябинска так и не уехали, позволяют допустить, что их мог взять в лизинг кто-то из частных перевозчиков.

«Новый День – Челябинск» , и

При этом деньгами за льготников заработок «маршрутчиков» может не ограничиться. Напомним, депутаты городской Думы в 2016 году активно обсуждали возврат к дотированию муниципального автобусного предприятия. И если им удастся-таки продавить эту идею с включением дотации в бюджет Челябинска отдельной строкой, вряд ли и эти деньги пройдут мимо частников, которые будут работать «через» ЧАТ. Впрочем, пользователи специализированных интернет-сообществ уже давно обсуждают подобный сценарий, называя в качестве одного из интересантов руководителя думской рабочей группы по транспорту Станислава Новичихина.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.02.17

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