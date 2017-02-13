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Публикации за 13.02.17

Ростехнадзор назвал причины взрыва на Ашинском метзаводе

Ростехнадзор назвал причины взрыва на Ашинском метзаводе

Ростехнадзор завершил расследование ЧП на Ашинском металлургическом заводе.

Как уже сообщал , 19 декабря 2016 года в 8 часов 26 минут на территории листопрокатного цеха №2 взорвалась плавильная печь. В результате погиб главный энергетик предприятия, еще один сотрудник был госпитализирован с тяжелыми травами. Еще двое рабочих получили ожоги, им оказали помощь в медпункте предприятия.

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ – «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи не исключают, что к взрыву оборудования могло привести нарушение правил охраны труда.

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Результаты собственного расследования сегодня представила комиссия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. По данным ведомства, к аварии на Ашинском метзаводе привела эксплуатация плавильной печи с неисправной системой охлаждения. Из-за попадания воды в электропечь и последующего за ним взрыва энергетиков, находившихся в тот момент на смотровой площадке на высоте четырех метров, ударной волной отбросило на пол.

Еще одной причиной аварии, по мнению специалистов, стала ненадлежащая организация производства работ, а именно: невыполнение мероприятий по устранению течи своде электропечи, нахождение людей в опасной зоне и противоречивые действия сталевара и его подручного в момент ЧП.

Челябинск, Юлия Димова

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