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Челябинск

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Публикации за 13.02.17

Челябинцы потеряли муниципальные ПАЗы

Челябинцы потеряли муниципальные ПАЗы

С муниципальных маршрутов Челябинска исчезли ПАЗы.

По данным портала «Автобусный транспорт», в Челябинске на перевозке пассажиров были задействованы 6 автомобилей этой марки. Однако, как передает корреспондент РИА , в настоящий момент на линии находится лишь один автобус, остальные отмечены как неработающие.

В сети даже появились сообщения, что машины были арестованы из-за отсутствия документов на газовое оборудование.

«Новый День – Челябинск» , и

В пресс-службе управления транспорта Челябинска информацию арест не подтвердили: «Четыре автобуса сейчас проходят процедуру оформления документации на газовое оборудование в соответствии с новыми требованиями, поэтому они сняты с линии, – рассказали РИА в ведомстве. – Как только будет сделано все необходимое, она вернутся на маршруты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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