Южноуралец поджег подружку во время ссоры

Публикации за 13.02.17

В пылу пьяной ссоры челябинец избил и поджег знакомую.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, инцидент произошел около 19 часов 11 февраля в квартире одного из домов по улице Томинская в Тракторозаводском районе Челябинска.

Мужчину задержал наряд вневедомственной охраны войск национальной гвардии России.

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Челябинец рассказал, что распивал с женщиной спиртное, когда между ними началась ссора. В пылу полемики он несколько раз ударил собутыльницу по голове, а затем, облив горючим, поджег. В итоге женщина получила термические ожоги головы, шеи и левой кисти.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести).

Челябинск, Виктор Елисеев

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