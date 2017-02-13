Летать не летает, но гнездо вьет: южноуральцы переселяются на деревья

Публикации за 13.02.17

Южноуральская пенсионерка вызвала спасателей, увидев на дереве мужчину, свившего себе гнездо.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», днем 12 февраля 85-летняя жительница дома по улице Металлургов позвонила в Кыштымский отряд поисково-спасательной службы Челябинской области и сообщила, что на дереве вот уже сутки сидит какой-то мужчина.

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По словам старушки, незнакомец свил себе на дереве гнездо. Как сообщает U24.Ru, прибыв на место, спасатели никого не обнаружили. Пенсионерка же на их недоуменные вопросы ответила, что у нее больное сердце и проблемы со зрением.

Челябинск, Виктор Елисеев

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