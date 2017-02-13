На Южном Урале подорожали мука и пшено

Публикации за 13.02.17

В Челябинской области ощутимо выросли цены на муку и пшено.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе проекта «Народный контроль», за первую декаду февраля набор продуктов из 23 наименований, входящих в потребительскую корзину, подорожал на 0,3% (+6,36 рубля в денежном выражении).

Стоимость набора продуктов питания первой необходимости составила 2 тысячи 70 рублей 15 копеек. Динамика цен показала разнонаправленный характер.

Так, значительно снизились цены на говядину (-9%, на 38,53 рубля за килограмм). Это обусловлено падением спроса и частичным импортозамещением. Гречка потеряла в стоимости 4,7% (-3,07 рубля за килограмм). «Народные контролеры» считают, что произошел «откат цены после необоснованного повышения».

Ржаной хлеб подешевел на 3,6% (-1,83 рубля за килограмм), морковь – на 3,5% (-59 копеек за килограмм). Цена на сахар снизилась на 2,6% (-1,13 рубля за килограмм), достигнув минимума за последние 2 года.

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Вместе с тем, мука высшего сорта прибавила 15% (+3,59 рубля за килограмм). В «Народном контроле» связывают произошедшее с уменьшением ассортимента и сокращением поставок из других регионов по более низкой цене. Пшено подорожало на 8,8% (+2,52 рубля за килограмм). При этом в одной из крупных торговых сетей области зафиксировано повышение цены сразу в 2 раза.

Свинина подорожала на 7,6% (+19,77 рубля за килограмм), яблоки – на 5,9% (+3 рубля за килограмм). Цена на сливочное масло выросла на 4,5% (+17,05 рубля за килограмм). Это «народные контролеры» объясняют ужесточением требований по качеству со стороны торговых сетей и уменьшение фальсифицированного продукта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.02.17

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