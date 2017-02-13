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Публикации за 13.02.17

Южноуралец повздорил с женой и случайно умер

Южноуралец повздорил с женой и случайно умер

Житель Магнитогорска внезапно скончался во время семейной ссоры.

Как сообщили агентству в Ленинском межрайонном следственном отделе Магнитогорска, трагедия произошла в минувшую пятницу в квартире на улице Горького. Нетрезвый хозяин, поругавшись с супругой, начал крушить мебель и все, что попадалось под руку.

Разбив стекло межкомнатной двери, дебошир сильно поранил ногу. Отколовшийся кусок повредил бедренную артерию. Пока мужчина истекал кровью, жена вызвала скорую помощь, однако пострадавший скончался до приезда медиков.

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В настоящий момент по факту гибели горожанина проводится доследственная проверка. По данным правоохранителей, речь о суициде не идет. Однако точные причины смерти будут установлены по итогам судебно-медицинской экспертизы.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.02.17

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