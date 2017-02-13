В СПЧ при президенте РФ заявили о серьезных нарушениях в деле бывшего южноуральского вице-губернатора

Публикации за 13.02.17

Член СПЧ Андрей Бабушкин заявили о нарушениях при расследовании уголовных дел бывшего замгубернатора Челябинской области Николая Сандакова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 13 февраля, председатель Комитета за гражданские права, руководитель постоянной комиссии по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин направил в адрес генерального прокурора России заключение о нарушении прав и свобод, допущенных при расследовании уголовных дел в отношении Николая Сандакова. Копии заключения также представлены в администрацию президента России и в СКР.

Напомним, Николай Сандаков был задержан 26 марта 2015 года в аэропорту по подозрению в получении взятки. «Факт возбуждения уголовного дела по статье 290 УК РФ (получение взятки) очевидно являлся заведомо неверным, – приходит к заключению г-н Бабушкин. – Об отсутствии у Сандакова полномочий, наличие которых необходимо для квалификации предполагаемого деяния именно по данной статье, следствию было известно еще до возбуждения уголовного дела».

Кроме того, на бывшего вице-губернатора и его семью в ходе расследования уголовных дел систематически оказывается существенное давление со стороны следственных органов и допускается унижающее человеческое достоинство обращение, отмечает правозащитник. Андрей Бабушкин также напоминает, что по второму уголовному делу экс-чиновнику в качестве меры пресечения был избран домашний арест, хотя он уже внес 10 миллионов рублей в качестве залога в рамках первого дела. Вдобавок запрет на общение со СМИ существенно нарушает право Николая Сандакова на открытость и публичность судебного разбирательства по первому уголовному делу, продолжает член СПЧ.

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Наконец, следователи и суд существенно нарушили право бывшего заместителя губернатора на свободу вероисповедания, запретив ему не только посещать службы в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, но и – ранее, во время содержания под стражей – запретив встречаться со священником. Ему было отказано даже в передаче в СИЗО Библии, напоминает правозащитник.

«Изучив представленные стороной защиты сведения и материалы, Совет приходит к выводу о том, что факт возбуждения в отношении Сандакова указанных уголовных дел содержит в себе явные признаки преследования органами следствия и суда целей, не связанных с интересами правосудия», – подводит черту Андрей Бабушкин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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