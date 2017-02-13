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Публикации за 13.02.17

В СПЧ при президенте РФ заявили о серьезных нарушениях в деле бывшего южноуральского вице-губернатора

В СПЧ при президенте РФ заявили о серьезных нарушениях в деле бывшего южноуральского вице-губернатора

Член СПЧ Андрей Бабушкин заявили о нарушениях при расследовании уголовных дел бывшего замгубернатора Челябинской области Николая Сандакова.

Как передает корреспондент РИА , сегодня, 13 февраля, председатель Комитета за гражданские права, руководитель постоянной комиссии по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин направил в адрес генерального прокурора России заключение о нарушении прав и свобод, допущенных при расследовании уголовных дел в отношении Николая Сандакова. Копии заключения также представлены в администрацию президента России и в СКР.

Напомним, Николай Сандаков был задержан 26 марта 2015 года в аэропорту по подозрению в получении взятки. «Факт возбуждения уголовного дела по статье 290 УК РФ (получение взятки) очевидно являлся заведомо неверным, – приходит к заключению г-н Бабушкин. – Об отсутствии у Сандакова полномочий, наличие которых необходимо для квалификации предполагаемого деяния именно по данной статье, следствию было известно еще до возбуждения уголовного дела».

Кроме того, на бывшего вице-губернатора и его семью в ходе расследования уголовных дел систематически оказывается существенное давление со стороны следственных органов и допускается унижающее человеческое достоинство обращение, отмечает правозащитник. Андрей Бабушкин также напоминает, что по второму уголовному делу экс-чиновнику в качестве меры пресечения был избран домашний арест, хотя он уже внес 10 миллионов рублей в качестве залога в рамках первого дела. Вдобавок запрет на общение со СМИ существенно нарушает право Николая Сандакова на открытость и публичность судебного разбирательства по первому уголовному делу, продолжает член СПЧ.

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Наконец, следователи и суд существенно нарушили право бывшего заместителя губернатора на свободу вероисповедания, запретив ему не только посещать службы в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, но и – ранее, во время содержания под стражей – запретив встречаться со священником. Ему было отказано даже в передаче в СИЗО Библии, напоминает правозащитник.

«Изучив представленные стороной защиты сведения и материалы, Совет приходит к выводу о том, что факт возбуждения в отношении Сандакова указанных уголовных дел содержит в себе явные признаки преследования органами следствия и суда целей, не связанных с интересами правосудия», – подводит черту Андрей Бабушкин.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.02.17

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