Перекрасился: на Южном Урале бывший единоросс возглавил горком КПРФ

Публикации за 13.02.17

В Верхнем Уфалее депутат, вышедший из фракции ЕР, стал первым секретарем горкома КПРФ.

Как уже сообщало РИА «Новый День», депутат Верхнеуфалейского городского собрания Халил Мингалиев в декабре 2016 года заявил о выходе из фракции единороссов.

Пикантность ситуации заключалась в том, что он был одним из четырех народных избранников, прошедших в ходе выборов 2015 года в муниципальный парламент от партии «Единая Россия». Свой демарш уфалеец объяснил тем, что в партии не прислушиваются к его мнению.

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И вот – новый поворот в политической карьере депутата: 10 февраля бюро Челябинского областного комитета КПРФ приняло решение о назначении Халила Мингалиева первым секретарём уфалейского горкома партии КПРФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.02.17

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