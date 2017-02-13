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Публикации за 13.02.17

Челябинцы просят защитить учителя, обвиняемого в издевательствах над школьницей

Челябинцы просят защитить учителя, обвиняемого в издевательствах над школьницей

Родители учеников челябинской школы №155 собирают подписи в защиту преподавателя, подозреваемого в издевательствах над 13-летней девочкой.

Как передает корреспондент агентства , петиция под названием «Помогите не допустить наказание и вернуть доброе имя нашего учителя!» опубликована на портале Сhange.org в минувшие выходные.

Родители сообщают, что девочка пришла в школу в сентябре, переехав из поселка в Курганской области. Проучившись чуть более трех месяцев, она упала с 6 этажа недостроенного здания. «Упала в сугроб, поэтому осталась жива, с поврежденным позвоночником. Но самое главное, что она сделала виноватой в своем поступке нашего преподавателя математики Антонову Людмилу Захаровну», – заявляют авторы петиции.

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Как уже сообщал , в ходе расследования инцидента выяснилось, что престарелая учительница систематически унижала ребенка и жестко с ним обращалась. По данному факту в отношении преподавателя возбудили уголовное дело по статье 110 Уголовного кодекса РФ – «Доведение до самоубийства». Как призналась сама девочка, ей надоели постоянные унижения. По словам школьницы, педагог оскорбляла ее при всех, дергала за волосы, занижала ей отметки и не поставила оценку за четверть, оставив на дополнительные занятия. Когда шестиклассница пришла в первый день в школу, учительнице не понравился ее внешний вид.

В свою очередь, авторы петиции, ссылаясь на показания одноклассников девочки, утверждают, что ничего подобного в школе не происходило. По мнению родителей учеников, причину ЧП с падением школьницы, прежде всего, стоит искать в ее семье, а не в учебном заведении. «Новый большой город, новая школа, новые друзья, новый класс, новые и большие требования к образованию, – отмечают авторы петиции.– Вот сколько факторов! Почему все зациклились на учителе?».

Добавим, на момент публикации петицию поддержали 268 человек. Подписанный документ планируется направить в прокуратуру Тракторозаводского района, а также директору школы.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.02.17

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