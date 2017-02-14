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Челябинск

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Публикации за 14.02.17

Эпидпорог по ОРВИ среди южноуральских школьников по-прежнему превышен

Эпидпорог по ОРВИ среди южноуральских школьников по-прежнему превышен

Заболеваемость ОРВИ среди школьников Челябинской области все еще выше эпидемического порога.

Как сообщили РИА в региональном управлении Роспотребнадзора, с 6 по 12 февраля в Челябинской области зарегистрировано 32 тысячи 746 случаев ОРВИ, показатель составил 99,43 на 10 тысяч населения, что ниже уровня предыдущей недели на 4%. , Клинических случаев гриппа за весь эпидемический период выявлено 47.

Превышение эпидпорогов по ОРВИ отмечено только среди школьников – на 21%.

Рост заболеваемости сохраняется в 11 муниципальных образованиях области, превышение порогов – в 30 муниципальных образованиях.

В Челябинске за 7 неделю 2017 года зарегистрировано 13 тысяч 232 случая ОРВИ, показатель составил 111,01 на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 4%. Уровень заболеваемости ниже порогового на 11,7%.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость острыми респираторными инфекциями обусловлена циркуляцией как вирусов гриппа А (Н3N2), так и вирусами гриппа В, парагриппа, аденовирусной и респираторно-синцитиальной инфекции.

«Новый День – Челябинск» , и

В связи с продолжающимися мероприятиями по профилактике заболеваемости ОРВИ по состоянию на 13 февраля частично приостановлен учебный процесс в 3 школах и 105 классах 40 школ в 13 муниципальных образованиях, а также в 2 дошкольных образовательных организациях и 4 группах 3 детских садов в 4 территориях Южного Урала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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