В Челябинской области ВАЗ сбил 14-летнюю школьницу, переходившую дорогу на зеленый свет

Публикации за 14.02.17

В Миассе 14-летняя школьница, переходившая дорогу на зеленый свет, попала под колеса ВАЗа.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Миасса, инцидент произошел днем 13 февраля на улице Академика Павлова, 1-А.

Водитель автомобиля ВАЗ-217030 проехал на красный свет и сбил 14-летнюю девочку, пересекавшую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Подросток был госпитализирован с телесными повреждениями.

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По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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