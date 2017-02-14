В Челябинской области ВАЗ сбил 14-летнюю школьницу, переходившую дорогу на зеленый свет

В Миассе 14-летняя школьница, переходившая дорогу на зеленый свет, попала под колеса ВАЗа.
Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Миасса, инцидент произошел днем 13 февраля на улице Академика Павлова, 1-А.
Водитель автомобиля ВАЗ-217030 проехал на красный свет и сбил 14-летнюю девочку, пересекавшую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Подросток был госпитализирован с телесными повреждениями.
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По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 14.02.17
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