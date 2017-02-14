В администрации Сосновского района проходят обыски

Публикации за 14.02.17

В администрацию Сосновского района нагрянули силовики.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», оперативно-следственные мероприятия сегодня с утра проводят сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов СОБРа. По некоторым данным, правоохранители изымают документы в кабинетах чиновников комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

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В пресс-службе регионального главка МВД факт проведения обысков подтвердили, однако подробности сообщить не смогли. В Следственном комитете Челябинской области от комментариев отказались.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 14.02.17

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