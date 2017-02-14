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Публикации за 14.02.17

Челябинец лишился кроссовера у порога областной ГИБДД

Челябинец лишился кроссовера у порога областной ГИБДД

Кроссовер угнали от порога ГИБДД Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел днем 13 февраля.

Челябинец решил продать свой «Мерседес» GLC 300. Нашел покупателя, обговорил подробности сделки. В областную ГИБДД они приехали вместе, чтобы оформить документы.

Но дальше события начали разворачиваться не по сценарию. «Приехав на место на парковку, он предложил еще раз убедиться в исправности авто, проверить парктроники. Я вышел и встал сзади машины, чтобы помочь. В итоге неизвестный быстро нажал на газ и скрылся! – цитирует хозяина машины «Первый областной».

«Новый День – Челябинск» , и

Позднее очевидцы сообщили, что похожий автомобиль видели по направлению в Копейск. Автомобиль и угонщик объявлены в розыск. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.02.17

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