Челябинец лишился кроссовера у порога областной ГИБДД

Кроссовер угнали от порога ГИБДД Челябинской области.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел днем 13 февраля.
Челябинец решил продать свой «Мерседес» GLC 300. Нашел покупателя, обговорил подробности сделки. В областную ГИБДД они приехали вместе, чтобы оформить документы.
Но дальше события начали разворачиваться не по сценарию. «Приехав на место на парковку, он предложил еще раз убедиться в исправности авто, проверить парктроники. Я вышел и встал сзади машины, чтобы помочь. В итоге неизвестный быстро нажал на газ и скрылся! – цитирует хозяина машины «Первый областной».
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Позднее очевидцы сообщили, что похожий автомобиль видели по направлению в Копейск. Автомобиль и угонщик объявлены в розыск. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Челябинск, Виктор Елисеев
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