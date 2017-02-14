NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 14.02.17

Южноуралец сам у себя угнал машину

Южноуралец сам у себя угнал машину

Житель Сатки решил угнать машину у самого себя.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ноябре 2016 года в полицию Сатки обратился мужчина и сообщил, что у него был похищен автомобиль «Лада Приора».

По данному факту следствием возбудили уголовное дело по статье «Кража», проводились оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых выяснилось, что машина находится на складе давнего знакомого саткинца.

Допросив хозяина склада и «потерпевшего» сотрудники полиции узнали, что на самом деле автомобиль не был украден, заявитель сам его пригнал и попросил владельца помещения оставить машину на хранение. Затем хозяин авто пришел в полицию и написал заявление о хищении своего транспортного средства. По версии следствия целью подобных действий местного жителя было получение денежной выплаты из страховой компании.

«Новый День – Челябинск» , и

В настоящее время в отношении южноуральца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложный донос). Ведется следствие, в ходе которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.02.17

Челябинец лишился кроссовера у порога областной ГИБДД. / «МегаФон» объявил праздничную распродажу. / В администрации Сосновского района проходят обыски.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter