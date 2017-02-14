Южноуралец сам у себя угнал машину

Публикации за 14.02.17

Житель Сатки решил угнать машину у самого себя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ноябре 2016 года в полицию Сатки обратился мужчина и сообщил, что у него был похищен автомобиль «Лада Приора».

По данному факту следствием возбудили уголовное дело по статье «Кража», проводились оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых выяснилось, что машина находится на складе давнего знакомого саткинца.

Допросив хозяина склада и «потерпевшего» сотрудники полиции узнали, что на самом деле автомобиль не был украден, заявитель сам его пригнал и попросил владельца помещения оставить машину на хранение. Затем хозяин авто пришел в полицию и написал заявление о хищении своего транспортного средства. По версии следствия целью подобных действий местного жителя было получение денежной выплаты из страховой компании.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В настоящее время в отношении южноуральца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложный донос). Ведется следствие, в ходе которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.02.17

Челябинец лишился кроссовера у порога областной ГИБДД. / «МегаФон» объявил праздничную распродажу. / В администрации Сосновского района проходят обыски. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»