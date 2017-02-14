Троицкий водоканал незаконно использовал питьевой источник

Публикации за 14.02.17

В Троицке коммунальщиков наказали за сброс неочищенных стоков в водохранилище.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки законности эксплуатации Троицкого водохранилища на реке Уй выявлены грубые нарушения в работе городских предприятий водоснабжения и водоотведения.

Установлено, что Троицкий водоканал использует воду для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения без заключения соответствующего договора, санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии на пользование недрами.

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В свою очередь, Водоканал сбрасывает сточные воды в питьевое водохранилище на реке Уй без предоставления права на пользование водного объекта, установленных нормативов допустимых сбросов и разрешения на сброс веществ и микроорганизмов.

По итогам проверки директору коммунальных предприятий выписаны административные штрафы на общую сумму 50 тысяч рублей. Также прокурор обратился в Троицкий городской суд с требованием обязать ответчика исправить допущенные нарушения.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находятся на контроле Магнитогорской природоохранной прокуратуры.

Челябинск, Юлия Димова

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