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Челябинск

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Публикации за 14.02.17

Крупный челябинский застройщик «обул» дольщиков: изменил проект и требует доплату

Крупный челябинский застройщик «обул» дольщиков: изменил проект и требует доплату

Строительная компания из Челябинска решила заработать на дольщиках, подсунув им стены на треть тоньше запроектированных.

Как передает корреспондент РИА , южноуральцы стали реже жаловаться на качество новостроек, но жалобы эти стали намного серьезнее. Об этом сообщил председатель совета ЧРОО «Наш новый дом» Евгений Гурвич.

«Обращений с претензиями на качество строительства стало меньше, – отметил общественник. – Но не потому что оно стало лучше, а потому что сдавать стали меньше». При этом претензии у горожан к строителям становится все серьезнее.

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«Приведу один пример, – рассказал г-н Гурвич. – Одна крупная строительная организация сдала дом накануне нового года. А когда новоселы вошли в квартиру, то схватились за голову: застройщик изменил проект! Изначально предполагалось, что межкомнатные стены будут из кирпича толщиной 120 миллиметров. Но в процессе строительства компания решила еще подзаработать, и кирпич заменили на панели толщиной около 80 миллиметров». При этом дольщиков вынуждают еще и доплатить за менее качественное жилье: согласно договору долевого участия, если квартира оказывается по факту больше, чем указано в договоре долевого участия, покупатель должен доплатить застройщику. В результате того, что стены в квартиры оказались тоньше, сама площадь увеличилась, и теперь застройщик требует доплату.

Челябинск, Виктор Елисеев

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