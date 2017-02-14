Крупный челябинский застройщик «обул» дольщиков: изменил проект и требует доплату

Публикации за 14.02.17

Строительная компания из Челябинска решила заработать на дольщиках, подсунув им стены на треть тоньше запроектированных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы стали реже жаловаться на качество новостроек, но жалобы эти стали намного серьезнее. Об этом сообщил председатель совета ЧРОО «Наш новый дом» Евгений Гурвич.

«Обращений с претензиями на качество строительства стало меньше, – отметил общественник. – Но не потому что оно стало лучше, а потому что сдавать стали меньше». При этом претензии у горожан к строителям становится все серьезнее.

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«Приведу один пример, – рассказал г-н Гурвич. – Одна крупная строительная организация сдала дом накануне нового года. А когда новоселы вошли в квартиру, то схватились за голову: застройщик изменил проект! Изначально предполагалось, что межкомнатные стены будут из кирпича толщиной 120 миллиметров. Но в процессе строительства компания решила еще подзаработать, и кирпич заменили на панели толщиной около 80 миллиметров». При этом дольщиков вынуждают еще и доплатить за менее качественное жилье: согласно договору долевого участия, если квартира оказывается по факту больше, чем указано в договоре долевого участия, покупатель должен доплатить застройщику. В результате того, что стены в квартиры оказались тоньше, сама площадь увеличилась, и теперь застройщик требует доплату.

Челябинск, Виктор Елисеев

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