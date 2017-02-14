NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 14.02.17

В Челябинске мошенники обокрали пациента психоневрологического интерната

В Челябинске мошенники обокрали пациента психоневрологического интерната

Психически нездоровый челябинец лишился квартиры, находясь на лечении в больнице.

Как сообщили агентству в пресс-службе региональной прокуратуры, по решению суда горожанин был признан недееспособным и отправлен на лечение в психоневрологический интернат. Известно, что в собственности мужчины находилась однокомнатная квартира, которую он якобы продал. Новый владелец заявил, что приобрел имущество у собственника, однако предъявить расписку о передаче денег не смог.

В ходе проверки также выяснилось, что сделка была оформлена без правоустанавливающих документов и паспорта прежнего владельца.

Более того, в момент продажи квартиры хозяин находился в медучреждении и в указанные сроки психиатрическое отделение не покидал.

«Новый День – Челябинск» , и

По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, повлекшее лишения права гражданина на жилое помещение».

Кроме того, суд признал сделку купли-продажи квартиры недействительной. Рассмотрев жалобу ответчика, апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с доводами прокурора и оставила решение районного суда без изменения.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 14.02.17

Крупный челябинский застройщик «обул» дольщиков: изменил проект и требует доплату. / Троицкий водоканал незаконно использовал питьевой источник. / Южноуралец сам у себя угнал машину.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter