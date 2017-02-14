В Челябинске мошенники обокрали пациента психоневрологического интерната

Публикации за 14.02.17

Психически нездоровый челябинец лишился квартиры, находясь на лечении в больнице.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе региональной прокуратуры, по решению суда горожанин был признан недееспособным и отправлен на лечение в психоневрологический интернат. Известно, что в собственности мужчины находилась однокомнатная квартира, которую он якобы продал. Новый владелец заявил, что приобрел имущество у собственника, однако предъявить расписку о передаче денег не смог.

В ходе проверки также выяснилось, что сделка была оформлена без правоустанавливающих документов и паспорта прежнего владельца.

Более того, в момент продажи квартиры хозяин находился в медучреждении и в указанные сроки психиатрическое отделение не покидал.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, повлекшее лишения права гражданина на жилое помещение».

Кроме того, суд признал сделку купли-продажи квартиры недействительной. Рассмотрев жалобу ответчика, апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с доводами прокурора и оставила решение районного суда без изменения.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 14.02.17

Крупный челябинский застройщик «обул» дольщиков: изменил проект и требует доплату. / Троицкий водоканал незаконно использовал питьевой источник. / Южноуралец сам у себя угнал машину. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»