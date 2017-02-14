В Челябинске торговцы сухофруктами захватили муниципальную землю и соорудили баррикаду из грузовичка (ФОТО)

Публикации за 14.02.17

В Челябинске демонтировали киоск, торговавший сухофруктами: хозяева, по сути, захватили кусок муниципальной земли и самовольно начали торговлю.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии Челябинска, на мини-рынке возле дома №32 по улице Молодогвардейцев появились несколько нелегальных киосков – их владельцы не заключили договор на аренду земли, не получили разрешение на торговлю. Городские власти предложили им либо оформить документы, либо освободить территорию. Владелец одной из торговых точек не оценил серьезность ситуации и предупреждение чиновников проигнорировал.

Киоск решено было демонтировать.

Торговец сухофруктами решил не сдаваться и заблокировал подходы к киоску грузовой «Газелью».

Для сотрудников городского комитета по управлению имуществом и земельным отношениями маневр стал неожиданностью. На место вызвали сотрудников ГИБДД, те, не найдя решения проблемы, позвали на помощь полицию.

Владелец «Газели» попытался сбежать, но объясняться с правоохранительными органами все равно пришлось.

В итоге, после двух часов разбирательств, киоск демонтировали.

Как выяснилось, на этом мини-рынке есть еще одна нелегальная торговая точка. Ее ждет аналогичная участь.

Челябинск, Евгений Полак

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