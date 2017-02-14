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Челябинск

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Публикации за 14.02.17

В Челябинске торговцы сухофруктами захватили муниципальную землю и соорудили баррикаду из грузовичка (ФОТО)

В Челябинске торговцы сухофруктами захватили муниципальную землю и соорудили баррикаду из грузовичка (ФОТО)

В Челябинске демонтировали киоск, торговавший сухофруктами: хозяева, по сути, захватили кусок муниципальной земли и самовольно начали торговлю.

Как сообщили РИА в мэрии Челябинска, на мини-рынке возле дома №32 по улице Молодогвардейцев появились несколько нелегальных киосков – их владельцы не заключили договор на аренду земли, не получили разрешение на торговлю. Городские власти предложили им либо оформить документы, либо освободить территорию. Владелец одной из торговых точек не оценил серьезность ситуации и предупреждение чиновников проигнорировал.

Киоск решено было демонтировать.

Новый День: В Челябинске торговцы сухофруктами захватили муниципальную землю и соорудили баррикаду из грузовичка (ФОТО)
Новый День: В Челябинске торговцы сухофруктами захватили муниципальную землю и соорудили баррикаду из грузовичка (ФОТО)

Торговец сухофруктами решил не сдаваться и заблокировал подходы к киоску грузовой «Газелью».

Новый День: В Челябинске торговцы сухофруктами захватили муниципальную землю и соорудили баррикаду из грузовичка (ФОТО)

Для сотрудников городского комитета по управлению имуществом и земельным отношениями маневр стал неожиданностью. На место вызвали сотрудников ГИБДД, те, не найдя решения проблемы, позвали на помощь полицию.

Новый День: В Челябинске торговцы сухофруктами захватили муниципальную землю и соорудили баррикаду из грузовичка (ФОТО)

Владелец «Газели» попытался сбежать, но объясняться с правоохранительными органами все равно пришлось.

Новый День: В Челябинске торговцы сухофруктами захватили муниципальную землю и соорудили баррикаду из грузовичка (ФОТО)
Новый День: В Челябинске торговцы сухофруктами захватили муниципальную землю и соорудили баррикаду из грузовичка (ФОТО)

В итоге, после двух часов разбирательств, киоск демонтировали.

Новый День: В Челябинске торговцы сухофруктами захватили муниципальную землю и соорудили баррикаду из грузовичка (ФОТО)
Новый День: В Челябинске торговцы сухофруктами захватили муниципальную землю и соорудили баррикаду из грузовичка (ФОТО)

Как выяснилось, на этом мини-рынке есть еще одна нелегальная торговая точка. Ее ждет аналогичная участь.

Новый День: В Челябинске торговцы сухофруктами захватили муниципальную землю и соорудили баррикаду из грузовичка (ФОТО)
Новый День: В Челябинске торговцы сухофруктами захватили муниципальную землю и соорудили баррикаду из грузовичка (ФОТО)

Челябинск, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 14.02.17

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