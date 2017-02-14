Южноуральская фирма заплатит полмиллиона рублей за присвоение пляжа и части озера

Публикации за 14.02.17

В Челябинской области арендатора леса наказали за ограничение доступа к озеру Большой Еланчик.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки природоохранного законодательства установлено, что компания «УралТехСервис», арендовавшая лесной участок в границах памятника природы, незаконно разместила на берегу озера металлический понтон площадью 50 квадратных метров, а также выложила из природного камня набережную общей площадью 882 «квадрата».

Ко всему прочему, территория используемого участка огорожена каменным забором, уходящим вглубь водоема.

При этом документы, подтверждающие право использования участка акватории озера Большой Еланчик, коммерческая фирма не предоставила.

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По факту несоблюдения условий свободного доступа граждан к водному объекту и береговой полосе, а также за нарушения правил использования природных ресурсов на особо охраняемых территориях, юрлицо привлекли к административной ответственности. Министерство экологии Челябинской области выписало арендатору штраф в размере 500 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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