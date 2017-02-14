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Челябинск

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Публикации за 14.02.17

Революция в Каслях: главы города и района уходят в отставку

Революция в Каслях: главы города и района уходят в отставку

Главы Каслинской «матрешки» уходят в отставку.

Как передает корреспондент РИА , глава Каслинского района Александр Грачев подал в муниципальный парламент заявление об отставки. Об этом агентству сообщил источник в правительстве Челябинской области.

Вслед за ним уйдет и мэр Каслей Юрий Скулыбердин. «Такие заявления они уже подали Борису Александровичу Дубровскому», – рассказали РИА в региональном кабинете министров.

Напомним, Александр Грачев 3 февраля по решению суда был отстранен от должности главы Каслинского района на время расследования уголовного дела. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении. По данным следствия, в 2012-2013 годах чиновник, занимая должность заместителя главы Каслинского района, незаконно предоставил местным жителям 2 земельных участка, обремененных правами третьих лиц. Также в 2014 году Грачев, уже будучи главой, принял решение о передаче земельного участка, на котором находился объект культурного наследия Челябинской области – «Дом купца Хозяинова» – для ведения хозяйственной деятельности. В результате здание было демонтировано и на участке построен новый объект.

«Новый День – Челябинск» , и

К Юрию Скулыбердину у компетентных структур также есть вопросы – по уголовному делу о нецелевом использовании средств. Правда, пока только как к свидетелю. К тому же его затяжной конфликт с администрацией района изрядно поднадоел региональным властям.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.02.17

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