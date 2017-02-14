Репетиция весны: в Челябинске ожидается плюсовая температура

Публикации за 14.02.17

Синоптики пообещали плюсовые температуры в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», зима, уже изрядно поднадоевшая южноуральцам, пакует вещи. Морозы не вернутся в Челябинскую область. А вот увидеть столбик термометра выше нулевой отметки челябинцы, по мнению синоптиков, смогут уже в феврале.

По данным сервиса Gismeteo, до конца недели дневные температуры в Челябинске будут находиться в диапазоне 4-6 градусов ниже нуля. А к понедельнику, 20 февраля, столбик термометра доберется днем до нулевой отметки. Правда, на следующий день похолодает до -7 градусов.

Зато вторая половина последней полной недели февраля обещает быть по-настоящему весенней. В среду, 22 февраля, столбик термометра преодолеет нулевую отметку, поднявшись к 1 градусу выше нуля. 23 февраля днем воздух прогреется до +2, а 24 февраля – до +3.

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Самой теплой, по прогнозам синоптиков, обещает стать суббота. 25 февраля даже ночью температура воздуха обещает быть выше нуля (+1 градусов), а днем столбик термометра и вовсе поднимется к +4.

В воскресенье, 26 февраля, ожидается также плюсовая температура, но уже лишь на уровне +1. А в конце февраля столбик термометра вновь опустится ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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