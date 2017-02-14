Через год в России появятся пластиковые деньги

Публикации за 14.02.17

Пластиковые банкноты появятся в России в 2018 году. Об этом сегодня в Магнитогорске заявил первый заместитель руководителя ЦБ РФ Георгий Лунтовский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», номинал первых купюр составит 100 рублей. Дизайн не утвержден, но уже известно, что банкнота будет посвящена чемпионату мира по футболу. Выпустить первые пластиковые деньги в обращение планируется в I квартале 2018 года.

Кроме того, из пластика предполагается изготовить и одну из новых купюр номиналом в 200 или 2 тысячи рублей.

Отметим, первые полимерные деньги появились 28 лет назад. Сейчас они используются в 48 странах, охватывая банкнотный ряд полностью или частично.

Магнитогорск, Игорь Юров

Магнитогорск. Другие новости 14.02.17

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