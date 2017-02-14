NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 14.02.17

Через год в России появятся пластиковые деньги

Через год в России появятся пластиковые деньги

Пластиковые банкноты появятся в России в 2018 году. Об этом сегодня в Магнитогорске заявил первый заместитель руководителя ЦБ РФ Георгий Лунтовский.

Как передает корреспондент РИА , номинал первых купюр составит 100 рублей. Дизайн не утвержден, но уже известно, что банкнота будет посвящена чемпионату мира по футболу. Выпустить первые пластиковые деньги в обращение планируется в I квартале 2018 года.

Кроме того, из пластика предполагается изготовить и одну из новых купюр номиналом в 200 или 2 тысячи рублей.

Отметим, первые полимерные деньги появились 28 лет назад. Сейчас они используются в 48 странах, охватывая банкнотный ряд полностью или частично.

Магнитогорск, Игорь Юров

Магнитогорск. Другие новости 14.02.17

На ММК зажгли огонь III Зимних Всемирных военных игр. / Репетиция весны: в Челябинске ожидается плюсовая температура. / Рынок жилой недвижимости Челябинска: цены пойдут в рост, но качества не ждите (ВИДЕО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter