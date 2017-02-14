В Челябинске около десятка многоэтажек остались без воды из-за коммунальной аварии

В Металлургическом районе Челябинска прорвало водовод.
Как передает корреспондент агентства «Новый День», коммунальное ЧП произошло сегодня в 8 часов 30 минут на улице Мартеновской.
По информации пользователей соцсетей, вода из поврежденной трубы мгновенно залила проезжую часть, мешая проезду автомобилям. Также оказалась затоплена соседняя улица Прокатная.
«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook
Как сообщили агентству в пресс-службе МУП ПОВВ, в результате аварии без водоснабжения остались многоквартирные дома №16 и №18 по улице Мартеновский, а также №18, 18а, 20, 20а, 22, 26 по улице Прокатной. На место выехала аварийно-восстановительная бригада.
Как уточнили коммунальщики, замена запорной арматуры помогла локализовать отключаемый участок: с 16 часов 40 минут без воды остаются всего три дома.
В настоящее время ремонтники продолжают устранять течь на водоводе диаметром 150 мм. Ориентировочные сроки завершения работ – до 20 часов.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 14.02.17
Через год в России появятся пластиковые деньги. / На ММК зажгли огонь III Зимних Всемирных военных игр. / Репетиция весны: в Челябинске ожидается плюсовая температура. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»