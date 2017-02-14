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Челябинск

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Публикации за 14.02.17

В Челябинске около десятка многоэтажек остались без воды из-за коммунальной аварии

В Челябинске около десятка многоэтажек остались без воды из-за коммунальной аварии

В Металлургическом районе Челябинска прорвало водовод.

Как передает корреспондент агентства , коммунальное ЧП произошло сегодня в 8 часов 30 минут на улице Мартеновской.

Фото группы «Подслушано ЧМЗ» (VK)
Фото группы «Подслушано ЧМЗ» (VK)

По информации пользователей соцсетей, вода из поврежденной трубы мгновенно залила проезжую часть, мешая проезду автомобилям. Также оказалась затоплена соседняя улица Прокатная.

«Новый День – Челябинск» , и

Как сообщили агентству в пресс-службе МУП ПОВВ, в результате аварии без водоснабжения остались многоквартирные дома №16 и №18 по улице Мартеновский, а также №18, 18а, 20, 20а, 22, 26 по улице Прокатной. На место выехала аварийно-восстановительная бригада.

Как уточнили коммунальщики, замена запорной арматуры помогла локализовать отключаемый участок: с 16 часов 40 минут без воды остаются всего три дома.

В настоящее время ремонтники продолжают устранять течь на водоводе диаметром 150 мм. Ориентировочные сроки завершения работ – до 20 часов.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 14.02.17

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