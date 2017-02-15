Олимпийский срок метеорита Челябинск

Публикации за 15.02.17

Челябинскому метеориту исполнилось 4 года.

Как уже сообщал «Новый День», 15 февраля 2013 года примерно в 9 часов 20 минут по местному времени в небе над Уралом появился светящийся шар, стремительно приближавшийся к Земле. В 9:25 раздался мощный взрыв. Ударной волной повреждено 4 тысячи 715 зданиях, в том числе 3 тысячи 724 жилых домов в 10 городах и районах Южного Урала.

Первое официальное сообщение появилось в 10 часов 50 минут: «По предварительной оценке, над территорией УрФО произошло разрушение метеорита. Он частично сгорел в нижних слоях атмосферы. Незначительные осколки достигли Земли и упали в малозаселенных участках местности в районе города Сатка Челябинской области», – завили в МЧС. В Коркинском, Красноармейском и Увельском районах объявили режим чрезвычайной ситуации.

Вечером в Челябинск прибыла правительственная комиссия, а также министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков. Позже стало известно, что тело размером около 15 метров влетело в атмосферу земли со скоростью 18-20 километров в секунду. Летело он по достаточно пологой трассе и при входе в плотные слои атмосферы на высоте примерно 60 километров начало дробиться и взрываться. На высоте 20 километров тело прекратило взрываться и выпало на землю каменным дождем, протяженностью от востока Еманжелинска до Златоуста. Самый большой обломок рухнул в озеро Чебаркуль.

Мощность взрыва болида ученые оценили в 460 килотонн тротилового эквивалента, что соответствует мощному ядерному заряду. Выделенной энергии хватило на то, чтобы волна прошла в атмосфере около 85 тысяч километров, поскольку это более чем в два раза больше длины окружности планеты, волны обогнули Землю дважды. Взрыв челябинского болида стал самым мощным событием с 1908 года, когда упал Тунгусский метеорит.

Очевидцы до сих пор спорят, откуда прилетел болид: по мнению председателя регионального отделения Русского географического общества, кандидата географических наук Сергея Захарова, метеорит летел с юго-востока на северо-запад, траектория полёта шла по азимуту около 290 градусов по линии Еманжелинск – Миасс. Эту версию поддерживают жители Казахстана, Оренбурга и юго-восточной части Челябинской области. Однако жители Свердловской и Тюменской областей, а также северной и северо-западной частей Челябинской области клянутся, что болид летел с севера на юг – на Челябинск. Получается, что болид летел одновременно в прямо противоположных направлениях – «навстречу самому себе». Ученые выяснили, что метеориту около 4,5 миллиардов лет назад, и прилетел он из пояса астероидов, расположенного за Марсом.

У данного метеорита есть интересная особенность: он весь пронизан прожилками расплава стекла. Это говорит о том, что, еще находясь в космическом пространстве, упавший на землю метеорит сталкивался с другим астероидом. Такое случается 1 раз в миллион лет. Со временем «раненый» метеорит менял направление движения, и после совпадения его и земной орбит космический объект обрушился на южноуральцев. Входя в атмосферу Земли, метеорит весил около 10 тысяч тонн. Водолазы, обнаружившие самый крупный осколок на дне озера Чебаркуль, заявляли его вес в несколько тонн, однако сразу точно взвесить находку не удалось – на отметке в 570 кг весы сломались,

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=fl6TJqoARRk&rel=0">Video</a> а сам метеорит раскололся на три части

Впоследствии две части – те, что поменьше, исчезли: в Челябинском краеведческом музее оказался лишь самый большой кусок. И сотрудники музея утверждали, что метеорит попал к ним именно в таком виде. Да и этот обломок со временем существенно изменился: из черного стал рыжим и «похудел». В целом, по словам ученых, метеорит Челябинск, точнее, то, что от него осталась, потерял в весе около 20 килограммов.

Кстати, купить маленькие осколки метеорита свободно можно как в музее, так и в галерее «Каменный пояс», основанной Владимиром Богдановским, который сейчас возглавляет музей. Откуда эти обломки берутся в таком количестве, не уточняется.

Кстати, сегодня на максимально близкое расстояние к Земле подойдет астероид Дуэнде, являющийся квазиспутником планеты. Сегодня дистанция составит около 27 тысяч километров, но уже к концу века Дуэнде сократит это расстояние до 4,5 тысяч км. И не исключено, что когда-нибудь он тоже рухнет на Землю.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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