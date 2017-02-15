В Челябинской области задержали насильника, надругавшегося над попутчицей

Публикации за 15.02.17

В Аше задержан автомобилист, надругавшийся над девушкой, которую вызвался подвезти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», преступление произошло в сентябре 2016 года.

Мужчина предложил подвезти девушку, шедшую по проселочной дороге. Но заехав на безлюдный участок дороги, южноуралец, угрожая убийством, изнасиловал ее в своем автомобиле, а затем высадил и уехал.

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По данным следственного отдела СКР по Аше, потерпевшая не смогла описать ни мужчину, ни марку автомобиля, сообщает U24.Ru. Из Главного управления криминалистики СКР были направлены два специалиста – психолог и художник. Поработав с девушкой, они смогли составить субъективный рисованный портрет подозреваемого. Несколько дней назад он был задержан. Ему предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование, сопряженное с угрозой убийством). Ашинец арестован.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.02.17

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