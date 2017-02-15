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Публикации за 15.02.17

Трое южноуральцев получили сроки за изнасилование женщины на глазах у матери одного из них

Трое южноуральцев получили сроки за изнасилование женщины на глазах у матери одного из них

Трое южноуральцев, изнасиловавших женщину в одном из общежитий Верхнего Уфалея, получили сроки.

Как передает корреспондент РИА , преступление было совершено в апреле 2016 года в квартире общежития, хозяева которой регулярно выпивали. На тот момент южноуральцам было 16, 17 и 21 год.

К двум двоюродным братьям пришел в гости 16-летний приятель. Они начали распивать спиртные напитки, а потом пригласили жившую недалеко взрослую женщину присоединиться к застолью.

Через какое-то время разгоряченные спиртным подростки потребовали, чтобы собутыльница удовлетворила их сексуальные потребности оральным способом. Когда же она отказалась, один из них начал избивать женщину и угрожать ей. Гостья вынуждена была подчиниться требованиям подростков, к котором потом присоединился и совершеннолетний молодой человек. Насильники продолжали периодически избивать женщину, а присутствовавшая здесь же мать одного из насильников подбадривала их.

Когда все закончилось, женщина обратилась в полицию. Молодых людей задержали.

«Новый День – Челябинск» , и

Верхнеуфалейский городской суд признал всех участников изнасилования виновными. Младшему из них ближайшие 3 года и 6 месяцев предстоит провести в воспитательной колонии. Еще одного несовершеннолетнего соучастника приговорили к 5 годам колонии общего режима, а его старшего брата к 7 годам в исправительной колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.02.17

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