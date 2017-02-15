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Публикации за 15.02.17

В Магнитогорске маршрутка сбила школьницу, отец ребенка этого водителю не простил

В Магнитогорске маршрутка сбила школьницу, отец ребенка этого водителю не простил

В Магнитогорске маршрутка сбила школьницу, перебегавшую дорогу в неположенном месте.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел сегодня утром на улице 50 лет Магнитке.

По словам очевидцев, две школьницы 13-14 лет перебегали дорогу в 15-ти метрах от «зебры». Ехавшая на большой скорости «Газель» (водитель торопился на маршрут) попыталась уйти от столкновения, однако одну из девочек машина все-таки сбил. «Ударил, и та клубком аж полетела, – цитирует очевидца Magcity. – Мне даже показалось, что как-то под колесо попала».

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Первым на место ДТП подоспел отец пострадавшей. Между ним и водителем маршрутки завязалась драка. Через 10-15 минут после аварии прибыла бригада скорой помощи. Школьницу с сотрясением головного мозга госпитализировали в городскую больницу №3.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.02.17

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