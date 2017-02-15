В Магнитогорске маршрутка сбила школьницу, отец ребенка этого водителю не простил

Публикации за 15.02.17

В Магнитогорске маршрутка сбила школьницу, перебегавшую дорогу в неположенном месте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром на улице 50 лет Магнитке.

По словам очевидцев, две школьницы 13-14 лет перебегали дорогу в 15-ти метрах от «зебры». Ехавшая на большой скорости «Газель» (водитель торопился на маршрут) попыталась уйти от столкновения, однако одну из девочек машина все-таки сбил. «Ударил, и та клубком аж полетела, – цитирует очевидца Magcity. – Мне даже показалось, что как-то под колесо попала».

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Первым на место ДТП подоспел отец пострадавшей. Между ним и водителем маршрутки завязалась драка. Через 10-15 минут после аварии прибыла бригада скорой помощи. Школьницу с сотрясением головного мозга госпитализировали в городскую больницу №3.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.02.17

Трое южноуральцев получили сроки за изнасилование женщины на глазах у матери одного из них. / В Челябинской области задержали насильника, надругавшегося над попутчицей. / Чиновники предлагают снизить налоги на труд. Эксперты не видят в этом смысла. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»