В Коркино семья с малышом отравилась угарным газом

Публикации за 15.02.17

В Челябинской области двое взрослых и ребенок отравились в собственной квартире.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел накануне вечером в доме №1а по улице Сони Кривой в Коркино. В центральную городскую больницу с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести» доставлены 34-летний мужчина и его 33-летняя супруга. Пострадавшую девочку 3 лет госпитализировали в детское лечебное учреждение.

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На место ЧП выезжала газовая аварийная служба. Специалисты провели обследование квартиры, сообщает «Горняцкая правда».

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины ЧП, по факту случившегося проводится проверка.

Челябинск, Юлия Димова

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