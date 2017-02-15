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Челябинск

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Публикации за 15.02.17

В Коркино семья с малышом отравилась угарным газом

В Коркино семья с малышом отравилась угарным газом

В Челябинской области двое взрослых и ребенок отравились в собственной квартире.

Как передает корреспондент агентства , инцидент произошел накануне вечером в доме №1а по улице Сони Кривой в Коркино. В центральную городскую больницу с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести» доставлены 34-летний мужчина и его 33-летняя супруга. Пострадавшую девочку 3 лет госпитализировали в детское лечебное учреждение.

«Новый День – Челябинск» , и

На место ЧП выезжала газовая аварийная служба. Специалисты провели обследование квартиры, сообщает «Горняцкая правда».

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины ЧП, по факту случившегося проводится проверка.

Челябинск, Юлия Димова

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