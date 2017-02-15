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Публикации за 15.02.17

Коммунальщики заплатят челябинке за поломку бытовой техники

Коммунальщики заплатят челябинке за поломку бытовой техники

В Челябинске управляющая компания заплатит горожанке компенсацию за поврежденную бытовую технику.

Как сообщили агентству в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, рассмотрено гражданское дело по иску горожанки к ООО «ЖЭУ-27».

В конце марта 2016 года в подъезде одного из многоквартирных домов по улице Мамина вышел из строя этажный электрощит. В результате перепада напряжения в нескольких квартирах была повреждена бытовая техника.

Владелица одной из квартир просила суд взыскать с управляющей компании 31 тысячу 245 рублей материального ущерба и 80 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

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В суде установлено, что авария произошла из-за неисправности соединения в электрощитовой подъезда – выгорел нулевой проводник. При рассмотрении дела ответчик не оспаривал факт перепада напряжения, однако иск горожанки не признал, настаивая на том, что в поломке электрощита виноваты собственники дома, перегрузившие сеть.

Исследовав материалы дела, суд частично удовлетворил иск горожанки, взыскав с «ЖЭУ-27» 31 тысячу 245 рублей материального ущерба и 5 тысяч рублей морального вреда.

Кроме того, обслуживающей организации выписан штраф в размере 18 тысяч рублей за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 15.02.17

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