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Публикации за 15.02.17

Полночный гость: над Миассом увидели НЛО

Полночный гость: над Миассом увидели НЛО

Над Миассом зафиксировали очередной летающий объект. Опознать его не смогли, поэтому решили, что инопланетяне.

Как передает корреспондент РИА , мерцающую яркую точку, на большой скорости передвигавшуюся по небу, житель северной части Миасса увидел над городом сегодня, 15 февраля, в 00:27.

«Под рукой оказался мобильный телефон, – цитирует очевидца, U24.Ru – Удалось снять полет НЛО на видео. Яркий шарообразный объект, переливающийся красным и белым цветом очень быстро двигался с севера на юг. Никаких звуков слышно не было. Движение объекта было перпендикулярно основным авиамаршрутам. Расстояние до него сложно было определить, предположительно он двигался над Таганайским хребтом, возможно даже над озером Тургояк».

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Если предположить, что это был так называемый «китайский фонарик», то ветер дул в противоположную сторону и был очень слабым, чтобы с такой скоростью перемещать светящийся шар, замечает южноуралец. Однако не исключено, что это был всего лишь спутник.

Челябинск, Виктор Елисеев

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